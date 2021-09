Ford Mindfulness, concept car per la guida rilassata

L'auto al servizio della 'mente', con il concetto di 'mindfulness' abbracciato' da Ford.

L'approccio alla gestione dello stress e dell'ansia, il mindfulness appunto, è protagonista in uno degli ultimi progetti della casa dell'ovale blu che ha realizzato la concept car Mindfulness. Se per alcune persone l'auto si è rivelata un vero e proprio rifugio in questi periodi difficili, Ford ha sviluppato la concept car per esplorare quelle pratiche che possano ridurre lo stress alla guida e rendere i viaggi più piacevoli. Questo concept offre una gamma di tecnologie e caratteristiche che includono aria purificata all'interno dell'abitacolo, un sedile del conducente ad attivazione elettrica che stimola la respirazione e la frequenza cardiaca e suggerimenti di guida consapevole. "Il Mindfulness - ha commentato a proposito l'insegnante di Mindfulness e autore Mark Coleman, che ha creato le guide alla meditazione dedicate alla concept car - aiuta le persone a essere più concentrate, più calme e a ottenere una maggiore lucidità. Quando sei al volante, questo può aiutarti a guidare meglio e a essere più rilassato. Diventi più consapevole e reattivo, riducendo notevolmente le distrazioni. Più i conducenti sono consapevoli più possono rendere i viaggi sicuri e piacevoli per tutti".

Molti conducenti potrebbero già utilizzare tecniche di Mindfulness durante la loro guida quotidiana senza nemmeno rendersene conto, come a esempio prendersi un momento per respirare con calma in una situazione stressante o semplicemente accostare al lato della strada per ammirare una vista mozzafiato. Il Mindfulness concept car, basato sulla Kuga, integra tali attività con una gamma di funzioni appositamente personalizzate che consentono agli utenti di entrare in uno spazio purificato e armonioso, crea l'atmosfera giusta attraverso l'illuminazione ambientale oppure utilizzando il sedile del conducente con quattro meccanismi specifici può stimolare e fornire feedback sulla respirazione e sulla frequenza cardiaca.

Importante, per la mente, anche il suono all'interno dell'abitacolo assicurato in questo caso dall'equalizzatore B&O Beosonic, che consente di selezionare gli spazi sonori in base all'umore, tra 'Bright', 'Energetic', 'Relaxed' e 'Warm'. Gli altoparlanti B&O intergrati nel poggiatesta offrono un suono vicino alle orecchie del conducente e del passeggero e si combinano con gli altoparlanti principali per offrire un'esperienza di ascolto immersiva. Ci sono anche le playlist personalizzate in base a situazioni e luoghi, come i suoni del mare per la guida lungo la costa o la musica rilassante in caso di ingorgo.