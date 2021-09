Continental, SportContact7 è nuovo pneumatico sportivo

Si chiama SportContact 7 il nuovo pneumatico di Continental che debutta con nuovi dettagli tecnici. Il design del battistrada è adattivo e si adegua a fondi stradali asciutti e bagnati, con una sua configurazione specifica per dimensione per offrire il massimo piacere di guida su qualsiasi veicolo. La mescola BlackChili è formulata in modo ottimizzato per adattarsi all'aderenza del profilo asimmetrico.

"L'obiettivo del nostro sviluppo era avere il miglior pneumatico estivo sportivo sul mercato per ogni classe di veicolo - ha dichiara Burkhard Wies, Responsabile Ricerca e Sviluppo Passenger Tire Replacement di Continental a livello internazionale - e questo ha permesso di ottenere uno stile di guida molto più efficace su strada asciutta e bagnata o su pista, e al contempo una resa chilometrica eccezionale che migliora del 17% quella del modello precedente. Per ciò che riguarda l'efficienza nel consumo di carburante, grazie alla categoria "C" dell'etichetta europea, forniamo un contributo efficace alla sostenibilità".

Grazie al design del battistrada asimmetrico e adattivo, il nuovo SportContact 7 può adattarsi ai fondi stradali asciutti e bagnati, mantenendo le sue caratteristiche di guida a un livello costantemente elevato e sicuro, anche a velocità elevate. Il tutto è reso possibile dalla configurazione tecnica: durante la guida rettilinea, l'impronta a terra termina nella zona di massima espulsione dell'acqua, sviluppando così il massimo grip sul bagnato in frenata e in accelerazione. Su asfalto asciutto, in curva, l'impronta si sposta sulla spalla esterna che, grazie a innovativi elementi di bloccaggio che consentono limitati movimenti del battistrada, trasmette efficacemente le forze per un handling di eccezionale stabilità.

"Il nostro nuovo SportContact 7 è il primo prodotto nel segmento degli pneumatici ad alte prestazioni ad essere realizzato su misura per ogni tipo di veicolo - ha spiegato ancora Wies - e le specifiche dello SportContact 7 sono adattate ad ogni classe di veicolo. A tal fine, abbiamo sviluppato nuove tecnologie, anche per le corse, che vengono applicate a seconda della dimensione dello pneumatico, affinché la sensazione di guida tipica della famiglia SportContact rimanga invariata su ogni tipologia di veicolo. Ciò significa disporre di una struttura su misura per differenti classi di veicoli. In questo modo siamo in grado di adattare la stabilità dei fianchi, l'handling e il design della carcassa, l'aderenza in determinate situazioni di carico e quindi la capacità di raggiungere in sicurezza elevate velocità".