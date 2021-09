Garmin, al Salone del Camper con tecnologia satellitare

Dall'11 al 19 settembre 2021 si apriranno le porte di Fiere di Parma per la nuova edizione del Salone del Camper e Garmin sarà presente con due stand. Il primo punto di incontro si troverà nel padiglione 2 (Stand J002), dove sarà esposta l'intera serie di prodotti camper con le relative retrocamere BC 35 e BC 40. Saranno presenti anche i nuovi modelli Camper 1090 e CamperVan e, a completamento del network di prodotti dedicati ai camperisti, verrà esposta anche la nuovissima serie Garmin Dash Cam. La seconda area, invece, sarà in corrispondenza dello stand di PleinAir, nel padiglione 4, dove sarà possibile scoprire le promozioni dedicate agli iscritti al PleinAir Club.

In occasione del Salone del Camper, presso lo stand al padiglione 2, si potrà anche approfittare di una vera e propria campagna di 'rottamazione', perché acquistando uno dei prodotti della serie Camper, come il nuovo CamperVan e consegnando un vecchio navigatore, di qualsiasi marca e modello, si riceverà uno sconto fino a 150 euro e, in omaggio, una polizza UnipolSai Infortuni nel Tempo Libero e Sport. Tra le novità, Camper 1090, con un display touchscreen edge-to-edge ad alta risoluzione da 10 pollici, è pensato per gli amanti del turismo itinerante grazie a funzioni dedicate come la pianificazione del percorso, le segnalazioni su traffico e sui migliori punti di interesse presenti lungo il tragitto. Grazie alle dettagliate informazioni incluse nelle sue mappe, calcola e consiglia i migliori percorsi in base alle caratteristiche fisiche del veicolo (limiti di sagoma).

Opportune segnalazioni avvertono il conducente dell'approssimarsi di situazioni a cui prestare attenzione, come ad esempio curve strette, dislivelli, variazioni del limite velocità e altro. Il modulo vivavoce Bluetooth integrato permette di effettuare e ricevere chiamate durante la guida e gestire le notifiche in entrata sul proprio smartphone. La funzione Traveler Insights fornisce sin dalla partenza informazioni come il chilometraggio previsto, i tempi di percorrenza e gli eventuali costi da sostenere nel corso del viaggio. Inoltre, suggerisce percorsi alternativi in caso di lavori o incidenti lungo il percorso tramite le informazioni sul traffico disponibili associando il dispositivo allo smartphone.

Camper 1090 dispone delle mappe precaricate di 46 paesi Europei, integrabili gratuitamente con le mappe di Nordamerica, Sudamerica, MENA, Africa Meridionale, Australia e Nuova Zelanda.

Dispone dei database di punti di interesse forniti da ACSI, NKC, Campercontact e Trailer's Park, e mette a disposizione informazioni dei più noti fornitori di contenuti per il turismo in tutto il mondo: iOverlander, TripAdvisor e Foursquare.