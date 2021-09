IAA, FV Frangivento Sorpasso, lo stile veste Alcantara

FV Frangivento Sorpasso, la supercar italiana fondata da Giorgio Pirolo e Paolo Mancini, condivide con il brand Alcantara il Made in Italy, le performance, lo stile, l'artigianalità e la sportività. La prima serie di tre esemplari della Sorpasso, individuata dalla sigla GT3 Gruppo B è rivestita di Alcantara nera e rossa. Il materiale veste quasi interamente gli interni, caratterizzati da uno stile minimal ma allo stesso ricercatissimo.

Spicca la lavorazione del centrale seduta con Alcantara rossa con imbottiture trapuntate in abbinamento alla pelle nera, a disegnare sullo schienale una "Y", per garantire nei punti maggiormente sollecitati una aderenza ottimale oltreché un'estetica accattivante. In Alcantara rossa anche la cloche di guida, per assicurare il miglior grip, così come il pomello del cambio e il tunnel centrale. A spezzare il dominio del rosso la plancia, rivestita in Alcantara plain nera con impunture rosse a contrasto e il logo Frangivento ricamato.

La versione, in mostra allo IAA di Monaco, si presenta con una parte centrale in Alcantara rossa, inusuale e molto caratterizzante, che evoca un ambiente ospitale, come la zona living delle nostre case. L'interno delle portiere è invece bicolor, rosso e nero, con un disegno che esalta le linee sportive della vettura.

"Abbiamo scelto Alcantara per avvalorare il concetto di alta artigianalità italiana proposto dalle nostre automobili sportive. Ogni FV Frangivento prevede due programmi di personalizzazione tailor made, rispettivamente denominati Personal Program ed Ego Program, fatti di una vasta scelta di possibilità esclusive a misura del cliente che permettono di rendere ogni esemplare un pezzo unico - sottolineano Giorgio Pirolo e Paolo Mancini, fondatori di FV Frangivento - . In particolare per il modello Sorpasso GT3 e GT65 i nostri stilisti hanno scelto Alcantara per esprimere al massimo i connotati di sportività ed eleganza, per esaltare, all'interno dell'abitacolo grazie al grip, le doti dinamiche del propulsore Biturbo V10 da 880 cavalli. Al contempo l'uso di Alcantara ha permesso di aumentare il comfort, grazie alle rinomate caratteristiche di traspirabilità e leggerezza del materiale, creando un ambiente più caldo e ospitale paragonabile a quello di un loft abitativo.

Per questa Capsule Collection Sorpasso di soli tre esemplari dedicati al mercato arabo, i nostri maestri artigiani, a livello cromatico, hanno fatto gran uso di Alcantara rossa e Alcantara nera in abbinamento alla pelle per rivestire gran parte dell'interno; dalla plancia, al volante, al cambio, dal tunnel ai montanti, dai pannelli porta all'imperiale. Siamo molto entusiasti della collaborazione fra Alcantara e FV Frangivento, anche in vista dell'aumento di produzione degli esemplari Asfanè e Sorpasso previsto a partire dal 2022".