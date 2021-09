IBM-Mercedes, Urban Guard: sistema per recupero auto rubate

A pochi giorni dall'inizio della fiera IAA di Monaco, IBM e Mercedes presentano "Urban Guard - Stolen Vehicle Help", un servizio reso recentemente disponibile nell'app Mercedes me progettato per aiutare a trovare e recuperare i veicoli rubati. La soluzione si basa su una precedente collaborazione tra IBM e Daimler, la società madre di Mercedes, per sviluppare servizi di auto connesse come "ready to". Il servizio, disponibile per i clienti europei dal novembre 2020, è ora stato diffuso in Nord America e Asia.

Negli Stati Uniti, secondo il "National Insurance Crime Bureau" i furti d'auto hanno registrato un aumento del 9,2% nel 2020. I servizi connessi e digitali per auto possono offrire una soluzione per aiutare ad affrontare questo rischio e ad agevolare le forze dell'ordine nel recupero dei veicoli smarriti o rubati.

Il tempo è un fattore fondamentale in caso di furto: il servizio "Stolen Vehicle Help" contribuisce in velocità a risolvere i problemi, raccogliendo i dati del veicolo e della posizione per condividerli tempestivamente con le forze dell'ordine grazie al contributo di un partner di servizio autorizzato a comunicare con le stazioni di polizia di tutto il mondo.

In stretta collaborazione, IBM Global Business Services e Mercedes hanno analizzato e definito insieme il processo end-to-end: dall'esperienza del cliente front-end in caso di furto, al processo di condivisione sicura dei dati live e all'elaborazione back-end.

IBM Global Business Services ha sviluppato il back-end utilizzando tecnologie cloud-native open-source, come la build Red Hat di Quarkus, per ottenere prestazioni ad alta velocità.

Come partner di implementazione, IBM Global Business Services fornisce l'interazione tecnica tra le varie parti coinvolte e i sistemi esistenti, come le API dei dati dei clienti e gli strumenti di call center.

"Sempre più spesso, i consumatori si aspettano e apprezzano i servizi digitali e connessi allo stesso modo delle prestazioni di guida del veicolo, il che significa che le esperienze di auto connesse sono importanti quanto i cavalli o la gestione - ha detto Juergen Braun, vice presidente e Industry Leader Industrial, Automotive IBM Dach - Lo sviluppo di servizi di auto connesse che aiutano a salvaguardare l'investimento del proprietario è un modo significativo per Mercedes per approfondire il suo rapporto con i suoi clienti, così come differenziarsi".