Peugeot 508 PSE, un'anima da gran turismo in modalità Sport

Nuova 508 Peugeot Sport Engineered apre la porta ad un nuovo modo di concepire le prestazioni (Neo-Performance) grazie al mix vincente tra le potenzialità date dall'elettrificazione e il bagaglio di esperienza nelle gare maturato dalla divisione che si occupa delle auto da competizione del Leone, Peugeot Sport.

Le differenti sfaccettature del carattere della nuova gran turismo 508 Peugeot Sport Engineered si modellano seguendo il profilo di differenti modalità di guida, differenziandosi però dalla concorrenza per la capacità di mantenere inalterato il piacere di guida, anche quando si dà pieno sfogo alle prestazioni di cui è capace l'auto.

Cinque differenti modalità di guida per sfruttare la tecnologia Hybrid4, tra cui spicca la modalità Sport in cui l'auto eroga il massimo della potenza, 360 CV.

Gli anni di esperienza nelle corse hanno permesso di adottare una logica di funzionamento del powertrain molto simile a quella adottata in gara, così da non permettere alla batteria di scaricarsi completamente e mantenere inalterato il piacere di guida e le grandi prestazioni di cui è capace.

Questa logica di funzionamento permette di contare costantemente sui 360 CV di cui è dotata la nuova 508 PSE, mantenendo intatto il piacere di guida di questa nuova gran turismo. Una vettura capace di forti sensazioni grazie all'erogazione combinata dei due motori elettrici e del motore endotermico. In aggiunta alla potenza ragguardevole, anche la coppia massima è garanzia di grandi prestazioni, grazie alla presenza di 520 Nm che, uniti ai 360 CV permettono di coprire lo 0-100 in appena 5,2 secondi.

La similitudine con la sofisticata gestione della potenza della Hypercar Peugeot 9X8 che correrà nel Campionato Endurance 2022 è subito evidente, dimostrando quanto il travaso di competenze ad una vettura prodotta in serie sia reale ed efficace.