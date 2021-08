Pirelli P Zero Trofeo R per Audi RS 3, record al Nürburgring

Nuovo record per il Pirelli P Zero Trofeo R scelto da Audi per equipaggiare la nuova RS 3 che ha ottenuto sul circuito del Nürburgring il tempo di 7 minuti 40 secondi e 748 millesimi sul circuito di 20,8 km, migliorando di 4 secondi e 64 centesimi il precedente tempo per la categoria delle compatte stabilito nel 2019.

Un risultato raggiunto anche grazie al pneumatico stradale più performante della gamma Pirelli nella misura 265/30Z R19 all'avantreno e 245/35Z R19 al posteriore, con la particolarità unica di montare pneumatici di dimensioni maggiori sull’anteriore contribuendo a offrire una dinamica di guida più sportiva.

Per questa vettura sportiva Pirelli ha sviluppato, insieme ai tecnici di Audi, una versione ad hoc di P Zero Trofeo R, i pneumatici da pista omologati anche per uso stradale derivati dall’esperienza di Pirelli nelle principali competizioni motorsport del mondo.

In questo pneumatico vengono impiegate tecnologie evolute, in particolare per la mescola, la struttura del pneumatico e il disegno del battistrada, consentendo di conciliare al meglio le prestazioni della vettura su pista e su strada. Ad esempio il disegno del battistrada è studiato per favorire la stabilità in rettilineo, offrendo minimi spazi di frenata, e in curva, aumentando la tenuta laterale.

La linea di produzione di questo pneumatico è affidata allo stabilimento di Izmit in Turchia, dove si producono anche i pneumatici per le diverse competizioni di cui Pirelli è fornitore, utilizzando le stesse tecnologie e macchinari delle gomme destinate al motorsport. In alternativa al P Zero Trofeo R, per l’uso quotidiano e per i guidatori meno orientati alla pista, sono disponibili anche i Pirelli P Zero, i pneumatici stradali capaci di coniugare performance e confort, che possiedono le caratteristiche di alte prestazioni, sportività e controllo.

Oltre ad assecondare il temperamento sportivo dell’Audi RS 3, i Pirelli P Zero rivolgono lo sguardo anche alla sostenibilità: la struttura e i materiali di questi pneumatici sono stati progettati per ottimizzare la resistenza al rotolamento, certificata dal valore 'A' dell’etichetta europea, con ridotti consumi di carburante e conseguenti benefici per l’ambiente.

Per lo sviluppo di questo pneumatico è stata anche utilizzata l’ultima tecnologia Pirelli di progettazione e simulazione virtuale, che riduce i tempi del processo di sviluppo e offre benefici in termini di sostenibilità richiedendo un ridotto numero di prototipi, soddisfacendo velocemente le richieste tecniche dalla casa auto tedesca. Infatti, entrambe le linee di pneumatici presentano la marcatura AO, che caratterizza il particolare sviluppo realizzato per Audi da parte dei tecnici Pirelli per quest’auto, secondo la strategia Perfect fit di Pirelli.