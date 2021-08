Škoda Fabia, con motori EVO più autonomia e meno consumi

Per la quarta generazione Škoda Fabia più autonomia e meno consumo di carburante con le nuove motorizzazioni. La quarta generazione della 'piccola' della casa boema è infatti disponibile con motorizzazioni della generazione EVO del Gruppo Volkswagen che rispettano la norma sulle emissioni Euro 6d. I due motori disponibili 1.0 MPI forniscono rispettivamente 48 kW (65 CV) con 93 Nm e 59 kW (80 CV) con 93 Nm. Entrambi sono dotati di cambio manuale a cinque velocità, così come il 1.0 TSI 70 kW (95 CV) e 175 Nm. La trasmissione automatica DSG a sette velocità è invece disponibile per il 1.0 TSI 81 kW (110 CV) e 200 Nm, in alternativa al cambio manuale.

La maggior parte dei motori e delle trasmissioni di Nuova Škoda Fabia sono prodotti in Repubblica Ceca. I motori 1.0 MPI e 1.0 TSI sono prodotti a Mladá Boleslav, così come le trasmissioni manuali. Il cambio DSG a sette velocità proviene invece dallo stabilimento Škoda di Vrchlabí. Sul fronte consumi, il 1.0 MPI 80 CV registra nel ciclo WLTP 5,1-5,4 l/100 km, mentre il più potente 1.0 TSI 110 CV nello stesso ciclo ottiene un consumo pari a 5,0-5,5 l/100km. Le due motorizzazioni hanno autonomie superiori ai 700 km, ma scegliendo il serbatoio da 50 litri (optional al momento non disponibile in Italia), invece di quello standard da 40 litri, si può ottenere un'autonomia massima superiore ai 900 chilometri.

Dalla sua, Fabia ha anche il lavoro fatto da Škoda in modo mirato per ridurre il consumo di carburante e le emissioni dei due motori MPI EVO, aumentandone allo stesso tempo la performance. Questi miglioramenti sono stati resi possibili da un gruppo albero motore ottimizzato, inclusi pistoni e fasce elastiche, che riduce le perdite per attrito. anche il circuito dell'acqua intorno alla testata e al blocco motore è stato ridisegnato per ottenere una maggiore efficienza di raffreddamento per i cilindri, le camere di combustione e il collettore di scarico integrato.