Opel Mokka, focus sulla tecnologia: equipaggiamento al top

Nuovo Opel Mokka rimane fedele alla tradizione di Opel di rendere disponibili a un'ampia gamma di clienti tecnologie innovative appartenenti a segmenti superiori.

Tra questi Insieme al riconoscimento dei cartelli stradali (che rileva i limiti di velocità e li visualizza nel Driver Info Centre), il Cruise Control può utilizzare i limiti di velocità rilevati come valore per impostare il Cruise Control. Il sistema Hill Start Assist rende più facili le partenze in salita, impedendo all'auto di scivolare all'indietro.

Il sistema Lane Keep Assist avvisa il conducente se l'auto lascia la corsia involontariamente. Il veicolo è anche delicatamente guidato all'interno nella corsia in caso di distrazione. Il conducente noterà un leggero movimento dello sterzo. L'Active Drive Assist estende il sistema mantenendo l'auto al centro della corsia di guida. Il rilevatore di stanchezza del conducente attiva un allarme se la traiettoria del veicolo suggerisce stanchezza o disattenzione del conducente, facendo comparire un messaggio sullo schermo del cruscotto (DIC) e attivando un segnale acustico.

L'Allerta di collisione frontale con frenata automatica di emergenza e rilevamento pedoni funziona a velocità superiori a 5,0 km/h. Se un veicolo o un pedone si avvicinano troppo velocemente, il sistema attiva un avviso sonoro d'allarme e visualizza un messaggio nello schermo del cruscotto (DIC). In caso di collisione imminente, si prepara il sistema di frenata e, se necessario, si aziona la frenata di emergenza per minimizzare gli effetti di una potenziale collisione. Al di sotto dei 30 km/h, il sistema può arrestare completamente il veicolo. Se la velocità supera i 30 km/h, la velocità viene ridotta e il conducente deve frenare attivamente.

Come è tipico per Opel, sia chi guida che i passeggeri di Opel Mokka sono connessi e usufruiscono dell'intrattenimento grazie alla vasta gamma di opzioni di infotainment. La Radio Bluetooth, che è di serie nella versione d'ingresso, ha un display digitale da 7 pollici e, come i sistemi Multimedia Radio e Multimedia Navi, ha uno schermo touch a colori da 7 pollici.

Il sistema top di gamma Multimedia Navi Pro offre uno schermo touch a colori da 10 pollici ad alta risoluzione; in questa configurazione, il display del quadro strumenti del guidatore è di 12 pollici.

Nuovo Opel Mokka offre anche il servizio OpelConnect con il collegamento diretto all'assistenza stradale e la chiamata di emergenza (eCall), che rende i viaggi ancora più rilassanti per guidatore e passeggeri. Se gli airbag o i tensionatori delle cinture di sicurezza si attivano in caso di incidente, la eCall contatta automaticamente la centrale unica di emergenza locale.