Opel Mokka, fari IntelliLux Matrix Led per viaggiare sicuri

Nuovo Opel Mokka è una piattaforma di innovazione e di immagine per il marchio del fulmine: puro, audace e tutt'altro che ordinario. Il nuovo arrivato è stato il primo modello presentato con il nuovo volto del marchio, l'Opel Vizor, e introduce anche nuovi sviluppi pionieristici, come l'Opel Pure Panel all'interno. Il nuovo design continua la tradizione Opel di portare tecnologie innovative provenienti da segmenti superiori a un pubblico più ampio. Ciò vale in particolare per i proiettori IntelliLux a matrice di Led, sviluppati a Rüsselsheim.

"Sviluppare una tecnologia di illuminazione all'avanguardia e renderla disponibile per i nostri clienti è tipico di Opel - afferma Ingolf Schneider, responsabile delle tecnologie di illuminazione di Opel -. I fari IntelliLux Led a matrice trasformano la notte in giorno senza abbagliamento per gli altri utenti della strada. In linea con la nostra tradizione, portiamo questa tecnologia a una varietà di modelli Opel, indipendentemente dal segmento di mercato. Nuovo Opel Mokka è quindi un acceleratore di innovazione".

Opel ha sempre svolto un ruolo pionieristico per quanto riguarda la tecnologia innovativa dell'illuminazione che sia utile per i clienti. Ogni nuovo Opel Mokka, a cominciare dalla versione d'ingresso, è dotato della più recente generazione di proiettori a Led, dalle luci diurne dal tipico design Opel, ai fari, agli indicatori di direzione, ai fanali posteriori.

I proiettori adattivi IntelliLux Led Matrix con i loro 14 Led sono un vero punto di forza in questo segmento. La tecnologia è di gran lunga superiore allo Xenon o ai fari convenzionali perché è più precisa, più potente e più durevole. Soprattutto, i proiettori a matrice IntelliLux Led del nuovo Opel Mokka hanno un prezzo moderato, che in Italia costa solo 600 euro.

Come per Opel Insignia, Opel Astra e Opel Corsa, i proiettori a matrice consentono di guidare nuovo Opel Mokka con i fari abbaglianti sempre accesi. I veicoli che si avvicinano o che precedono vengono esclusi dal cono di luce in frazioni di secondo, grazie ai singoli Led. Nessuno viene abbagliato e la notte si trasforma in giorno per gli occupanti di Mokka.

Incorniciati dal nuovo frontale del marchio, l'Opel Vizor, i fari anteriori intelligenti rendono la guida notturna più sicura e confortevole. Non appena la vettura lascia la città, i fari a matrice si accendono a velocità superiori ai 50 km/h. Il cono luminoso viene continuamente adattato alla situazione di traffico prevalente, in autostrada, su strade di campagna e in curva.