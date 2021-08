Opel Mokka,non solo design ma anche tanta tecnologia a bordo

Opel Mokka, con il suo design completamente nuovo e il suo look audace, fa avverare il futuro di Opel. Porta il nuovo volto del marchio, l’Opel Vizor, e introduce innovazioni rivoluzionarie come l’Opel Pure Panel. Allo stesso tempo, nuovo Opel Mokka rimane fedele ai valori di Opel, introducendo tecnologie innovative da segmenti superiori per una vasta gamma di pubblico.

L'esempio migliore è l'opzione dei fari a matrice IntelliLux Led adattivi e quindi antiabbagliamento, un unicum in questo segmento. Inoltre, tutte le versioni di Opel Mokka hanno fari a Led anteriori e posteriori, freno di stazionamento elettrico e riconoscimento dei cartelli stradali di serie. Altri sistemi high-tech sono il Cruise Control Adattivo, l'Active Lane Keep Assist e la retrocamera con visione a 180 gradi. Per i conducenti di Opel Mokka-e alimentato a batteria, la vita è ancora più facile con una vasta gamma di servizi relativi al funzionamento elettrico e l'infrastruttura delle stazioni di ricarica.

Nuovo Opel Mokka rimane fedele alla tradizione di Opel di rendere disponibili a un'ampia gamma di clienti tecnologie innovative appartenenti a segmenti superiori, tra cui: il riconoscimento dei cartelli stradali (che rileva i limiti di velocità e li visualizza nel Driver Info Centre), il sistema Hill Start Assist che rende più facili le partenze in salita, il dispositivo che avvisa il conducente se l'auto lascia la corsia involontariamente.

E ancora, a bordo sono disponibili l'Active Drive Assist che mantiene l'auto al centro della corsia di guida e l’allerta di collisione frontale.

A tutto ciò si aggiungono altri sistemi altamente tecnologici come il sistema di parcheggio avanzato, l’allerta angolo cieco e il sistema di protezione della fiancata Flank Guard. La retrocamera con visione panoramica completa l’offerta e consente di avere una visione fino a 180 gradi, che permette per esempio di vedere eventuali veicoli o persone in avvicinamento da destra o da sinistra quando si esce da un parcheggio in retromarcia.

Nuovo Opel Mokka offre anche il servizio OpelConnect con il collegamento diretto all'assistenza stradale e la Chiamata di Emergenza (eCall), che rende i viaggi ancora più rilassanti per guidatore e passeggeri. Se gli airbag o i tensionatori delle cinture di sicurezza si attivano in caso di incidente, la eCall contatta automaticamente la centrale unica di emergenza locale. La navigazione Live in tempo reale consente di evitare eventuali ingorghi in modo dinamico.