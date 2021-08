Baidu presenta sua robocar, inutile cercare volante e pedali

Il colosso del mondo digitale Baidu, che oltre ad essere il primo motore di ricerca in lingua cinese ha via via aggiunto servizi disposizione dei suoi clienti e delle aziende, ha presentato in occasione di Baidu World 2021 la sua prima robocar totalmente autonoma.



Dotata di capacità di guida autonoma L5 (secondo gli esperti più sicura di quella dei conducenti umani) la robocar di Baidu non ha volante poiché il gigante della tecnologia anticipa quello che sarà un passaggio epocale, cioè la trasformazione delle auto i veri e propri robot 'pensanti' dedicati alla mobilità.

Con l'interazione multimodale, che comprende la capacità di riconoscimento vocale e facciale, il veicolo può analizzare le potenziali esigenze dei clienti per offrire i servizi più adeguati. Inoltre, la robocar di Baidu può anche autoapprendere molte cose e continuare ad aggiornarsi, e migliorando dunque la capacità di servire vari scenari.

Caratterizzato da un aspetto futuristico - con porta ad ala di falco, tetto in vetro e sensori esterni integrati - l'auto è davvero priva di volante e pedali, ma dispone di un dispositivo intelligente di comando con grande schermo e console dedicata.

Baidu è impegnata da tempo in questo ambito e i suoi veicoli a guida autonoma hanno percorso in prova 12 milioni di km di prova, con un aumento del 152% anno su anno. I test fanno capo a 278 permessi per veicoli autonomi in cui sono stati applicati oltre 2900 brevetti.