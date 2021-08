Citroën C5 Aircross plug-in, fino a 55 km in full electric

Versatilità, comfort e silenziosità, tutto all'insegna di un viaggio nel pieno rispetto dell'ambiente. Con il suv C5 Aircross plug-in hybrid, Citroën anticipa quella transizione energetica, che porta numerosi vantaggi. Ad iniziare dal comfort, grazie al quale in assenza di rumore e vibrazioni viene proposto un ideale isolamento dall'ambiente esterno. Con 55 km di autonomia in modalità elettrica a velocità che possono raggiungere i 135 km/h, il piacere del viaggio assume una nuova dimensione.

La ricarica della batteria di trazione avviene in maniera spontanea ad ogni decelerazione oppure frenata. In discesa è possibile beneficiare della modalità di frenata rigenerativa 'Brake', per aumentare il recupero dell'energia durante la guida.

Sfruttando le diverse possibilità di ricarica, con una presa domestica standard la batteria di questo suv può essere ricaricata in una notte, tra 4 e 7 ore in base al tipo di presa.

Da Wall Box a 32 A e 7,4 kW e con il caricatore di bordo opzionale da 7,4 kW, la ricarica della batteria è invece accelerata e richiede meno di 2 ore.

Il suv C5 Aircross plug-in dispone inoltre della funzione specifica ë-Save, che permette di prevedere una riserva di energia elettrica (10 km, 20 km o batteria completa) da utilizzare nel corso del viaggio, magari in previsione dell'attraversamento del centro di una città d'arte o di un borgo storico.

In modalità elettrica diventa anche più facile percepire l'isolamento fornito dai vetri anteriori acustici stratificati, dai sedili Advanced Comfort e dalle sospensioni Advanced Comfort, queste ultime in grado di ricreare quell'effetto 'tappeto volante' tipico delle Citroën più confortevoli, anche quelle di una volta, grazie al quale la soglia di benessere a bordo si innalza ulteriormente, per un'esperienza di guida fluida e silenziosa.

La potenza del motore benzina 1.6 da 180 CV e del motore elettrico da 80 kW può essere combinata, grazie alla modalità Sport con cui la potenza sale a 225 CV per una coinvolgente coppia di 360 Nm.

Nella gestione automatica della propulsione ibrida, è invece la stessa vettura a ottimizzare il contributo di ciascun motore in maniera impercettibile, per la massima efficienza in tutte le occasioni d'uso. Se poi ci si trova ad affrontare un viaggio avventuroso e lontano da punti di ricarica, il motore benzina toglie qualunque tipo di ansia da rifornimento e garantisce tutta la libertà di movimento per una mobilità estesa.

Sfruttando la presenza del motore elettrico, l'economia d'esercizio di suv Citroën C5 Aircross plug-in hybrid invoglia l'utilizzo della modalità a zero emissioni, con cui si prolunga il piacere dell'esclusivo ë-Comfort di bordo, originale firma della marca. In full electric è possibile viaggiare fino a circa 55 km con una ricarica: l'autonomia può variare in base alle condizioni reali di utilizzo dell'auto e in base a diversi fattori come velocità, climatizzazione a bordo del veicolo, stile di guida e temperatura esterna.