Bosch a IAA Mobility Monaco, impegno per un mondo migliore

Bosch con le sue soluzioni per elettrificare i veicoli e per mitigare il riscaldamento globale conferma la volontà di essere un attore chiave nella trasformazione a impatto climatico zero della mobilità. Come verrà mostrato e spiegato nei diversi 'punti' di interazione con gli addetti ai lavori e al grande pubblico - nell'ambito di IAA Mobility Monaco che apre il 7 settembre alla presenza del cancelliere Angela Merkel - Bosch è innanzitutto impegnata nel mettere a disposizione dei costruttori di tutte le classi di veicoli le soluzioni per soddisfare i prossimi requisiti sulle emissioni.

In qualità di leader dell'innovazione, Bosch ha infatti un portafoglio di componenti per veicoli elettrici ed elettrificati più ampio di qualsiasi altra azienda, spaziando dalle e-bike alle auto fino ai camion pesanti. La rivoluzione non passa però solo attraverso batterie, motori e sistemi di gestione: dalla ricerca Bosch arrivano soluzioni tecnologiche avanzatissime, dai sistemi sterzanti fino ai freni e agli altri componenti della piattaforma e dei servizi secondari, che possono far evolvere l'efficienza delle autovetture e, quindi, ridurre le emissioni di CO2.

Ne è un esempio significativo l'e-axle Bosch, che combina elettronica di potenza, motore elettrico e trasmissione in un unico elemento. Con le sue soluzioni di sistema pre-integrate per le piattaforme dei veicoli, Bosch aiuta le Case automobilistiche a portare i modelli elettrici sul mercato più velocemente di prima. E' il caso dell'interazione ottimizzata del gruppo propulsore, dello sterzo, della frenata e del controllo del veicolo nel modulo di guida avanzato. Questo, combinato con le soluzioni di aziende partner, forma un modulo completo per gli assi anteriore e posteriore.

Oltre a propulsori efficienti, Bosch utilizza anche la gestione termica per aumentare l'autonomia dei modelli elettrici e ibridi. Il controllo preciso delle correnti di aria calda e fredda migliora l'efficienza della batteria e garantisce che tutti i componenti funzionino entro il loro intervallo di temperatura ottimale. Bosch offre anche azionamenti e centraline per le due ruote elettriche. Integrati in un sistema compatto, i due componenti garantiscono un controllo preciso del motore, prestazioni di guida affidabili e una erogazione ottimale della coppia.

Bosch è egualmente impegnata nei sistemi a celle a combustibile, che sono ideali per i camion che operano sulle rotte a lungo raggio e per i veicoli commerciali. Con l'idrogeno verde, le celle a combustibile consentono ai veicoli di funzionare senza emissioni di CO2. Bosch sviluppa tutti i componenti chiave del sistema 'ready-to-use' in modo da poter alimentare direttamente le linee di produzione.

Per lo stack, che converte l'idrogeno e l'ossigeno ambientale in energia elettrica, l'azienda sta lavorando con lo specialista svedese Powercell. La produzione su larga scala dello stack inizierà nel 2022 e il lancio del sistema completo di celle a combustibile, il modulo di alimentazione a celle a combustibile Bosch, è previsto per il 2023.

Altra novità presente a IAA Mobility Monaco, già scelta da numerose aziende costruttrici, è il sistema di controllo 'Battery in the Cloud' che consente di prolungare la vita delle batterie delle auto elettriche. Software intelligenti nel Cloud analizzano continuamente lo stato di ogni singola batteria collegata e intraprendono le azioni appropriate per prevenire o rallentare l'invecchiamento delle celle.

Il 'certificato di utilizzo' a prova di manomissione - che viene rilasciato dal costruttore - documenta lo stato della batteria per tutta la sua vita utile, fornendo così un quadro migliore del valore residuo della batteria in caso di vendita dell'auto. Con servizi di ricarica come Convenience Charging, I sistemi di Bosch rendono anche facile e diretto l'individuazione delle stazioni di ricarica e il pagamento del 'pieno' di energia. Una soluzione integrata di ricarica e navigazione consente infatti una previsione precisa dell'autonomia e una pianificazione del percorso che include le soste per la ricarica e viene fornita con l'opzione per impostare le preferenze personali, come i punti di ricarica vicino ai ristoranti o ai centri commerciali.