Sedile ispirato alla DS9 sulla portaerei Charles de Gaulle

La portaerei Charles de Gaulle, nave ammiraglia della Difesa Nazionale Francese, è ora comandata da una postazione progettata dai team di DS Automobiles, ispirata al sedile della DS 9.

Come nella DS 9, il nuovo sedile del comandante della portaerei Charles de Gaulle rappresenta un punto di riferimento per tecnologia e raffinatezza: riscaldato, ventilato e con funzione massaggio, è in pelle Nappa Nero Basalto con lavorazione a braccialetto d’orologio.

Ammiraglia del marchio, la DS 9 incarna appieno il know-how del brand e sublima l’eccellenza francese. Il sedile ispirato alla DS 9, la berlina portabandiera della gamma, è ora installato nel ponte di comando della portaerei Charles de Gaulle, fiore all’occhiello della Marina francese.

Entrambi simboli dell’eccellenza francese, DS Automobiles e la Marina Nazionale sono animati dagli stessi valori: precisione, rigore e know-how inconfondibile. Guidati dalla volontà di essere sempre all’avanguardia, i maestri sellai di DS e i team della portaerei Charles de Gaulle hanno riunito le loro comprovate professionalità e hanno collaborato per creare una postazione esclusiva, ispirata ai sedili della DS 9, la berlina ammiraglia di DS Automobiles.

L’alleanza tra raffinatezza e tecnologia ha dato origine a questo sedile in pelle Nappa Nero Basalto con lavorazione a braccialetto d’orologio, come quello che possiamo trovare a bordo di DS 9.

Questa creazione unica, che dispone di alimentazione propria, offre le stesse funzionalità nel ponte di comando della portaerei Charles de Gaulle e all'interno della berlina francese: la funzione massaggio a cinque modalità e tre intensità (zampe di gatto, onde, stiramenti, lombare e spalle), il riscaldamento e la ventilazione attraverso la pelle traforata, una novità per la portaerei della Marina Nazionale.

Il sedile, montato agli inizi del 2021, è già stato collaudato in occasione della missione operativa di quattro mesi della portaerei Charles de Gaulle. Fabbricato dai maestri sellai di DS Automobiles, è ricamato con lo stemma della Charles de Gaulle R91: la croce di Lorena che sorge dall’ancora della nave, il cui diamante evoca la prora del bastimento. Il braccio dell’ancora si divide in tre aerei in decollo per simboleggiare l’aviazione imbarcata. Una placchetta in metallo incisa con il logo DS Automobiles è apposta sullo schienale, da entrambe le parti di quest’ultimo sono infine stati aggiunti i braccioli.