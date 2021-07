Citroën C3, il suo punto di forza è la personalizzazione

Look audace e personalità colorata, nuova Citroën C3 si distingue nel suo segmento per l'elevato livello di personalizzazione che offre 97 combinazioni per gli esterni a cui si aggiungono 3 cerchi in lega, 3 ambienti interni e 3 decorazioni per il tetto.

Best seller della marca, Citroën C3 è stata fin da subito molto apprezzata dal pubblico in Italia: basti pensare che alla fine del primo semestre 2021 conferma il suo successo commerciale posizionandosi terza nel suo segmento, con una quota superiore al 10%. Da inizio anno, resta tra le 10 vetture più vendute in assoluto in Italia. La personalizzazione è uno degli elementi con cui Citroën C3 consente ai clienti di esprimere il proprio stile scegliendo tra le molteplici possibili combinazioni, per un carattere fuori dagli schemi. In Italia infatti i clienti la scelgono per il 60 % con tetto bicolore e nel 15% con Pack Color.

A partire dalla tinta della carrozzeria, con il colore del tetto a contrasto, la cui tonalità viene ripresa da specchietti retrovisori e decorazioni laterali del montante posteriore. Si aggiungono i Pack Color, tocchi di colore che decorano i nuovi Airbump laterali ed i profili dei fari fendinebbia.

Con le sue 97 possibili combinazioni per gli esterni, nuova C3 consente a ciascuno di esprimere la propria personalità. All'esterno si può scegliere tra: 7 tinte per la carrozzeria, passando dai colori che esprimono energia come Rosso Elixir e Spring Blue alle tinte più eleganti, come Night Black, Steel Grey, Platinium Grey, fino ai toni più chiari del Soft Sand e Polar White.

Sono 4 i Pack Color, ben visibili sui profili dei fari fendinebbia e sugli Airbump, a contrasto con il colore della carrozzeria, sono disponibili nelle tinte Black, White, Emeraude, Red. Si aggiunge il pack Color C-Series, disponibile esclusivamente sulla versione omonima, di un colore rosso intenso.

Quattro invece sono le tinte per il tetto, disponibili in Emeraude, Onyx Black, Opal White e Sport Red. Colori che si abbinano alla tinta delle calotte retrovisori ed alla decorazione del montante posteriore. Infine tre le decorazioni per il tetto, con grafiche nelle tinte Red, Techwood ed Emeraude.

Queste personalizzazioni si aggiungono alla scelta dei cerchi in lega, per rafforzare il carattere del profilo laterale: sono disponibili da 16" (Matrix ed Hellix) oppure da 17" (Vector).