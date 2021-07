Ford Refresh95, debutta in Usa filtro abitacolo certificato

A partire da quest'anno, Ford lancerà in Usa i nuovi filtri abitacolo certificati Refresh95, con l'intenzione di coprire la maggior parte della sua gamma entro la fine del 2023. L'obiettivo della Casa dell'Ovale Blu è evidente: contribuire con una soluzione ad alta tecnologia - ma semplice da applicare ai modelli in produzione - per rendere salubre l'aria che si respira all'interno dell'auto.

Assemblato negli Stati Uniti con mezzi filtranti di provenienza globale, Refresh95 è in infatti in grado di 'catturare' le particelle microscopiche che possono originarsi sia all'interno che all'esterno di un veicolo. Una funzionalità particolarmente importante, questa, perché secondo l'EPA le particelle di diametro inferiore a 10 micron (in particolare quelle inferiori a 2,5 micron) rappresentano il rischio maggiore per la salute.

Ford Refresh95 filtra le particelle d'aria 30 volte più piccole di un singolo capello umano: - che ha un diametro di circa 70 micron - aiutando a rimuovere almeno il 95% delle polveri di 2,5 micron presenti nell'aria delle città di scarico del traffico. La specifica costruzione dell'elemento filtrante blocca anche i materiale organico, i metalli e le particelle di polvere stradale.

Refresh95 fornisce inoltre una determinante protezione per chi soffre di allergie respiratorie, in quanto è certificato per la sua capacità di intrappolare fino al 99% di pollini, particelle di polvere e altri allergeni. Ma non è tutto: poiché intrappola le particelle di dimensioni batteriche Refresh95 può aiutare a ridurre le concentrazioni nell'aria di eventuali batteri.

Isola anche lo smog e la fuliggine - sostanze dannose per chi le respira - e nei climi secchi evita che vengano respirati il pulviscolo ultrafine provocato dalle tempeste di polvere o la fuliggine generata negli incendi. La disponibilità di Ford Refresh95 è prevista nel quarto trimestre 2021 per alcuni modelli - tra cui Bronco Sport, Escape, Explorer, Mustang Mach-E, Police Interceptor Utility e Maverick - e potrà essere applicato nei veicoli compatibili acquistando un filtro dell'aria Refresh95 dal concessionario Ford US locale.