Bentley Bentayga, da Mulliner ruota in carbonio da 22''

Bentley ha annunciato una nuova ruota in fibra di carbonio sviluppata appositamente per Bentayga. La ruota in carbonio da 22", progettata con i rinomati specialisti Bucci Composites, sarà la più grande ruota in carbonio in produzione al mondo e offrirà una vasta gamma di vantaggi oltre la riduzione di 6 kg di peso. La nuova ruota in carbonio è stata sottoposta agli standard rigorosi TÜV (Technischer Überwachungsverei - Technical Inspection Association) ed è la prima ruota in carbonio mai prodotta a superare tutti i test.

Il cerchione di nuova concezione è stato sottoposto ai test più rigorosi per le ruote non metalliche secondo i nuovi standard TÜV, inclusi test di sollecitazione biassiale, test di impatto radiale e laterale per la simulazione di buche e ciottoli, sovrappressione dei pneumatici e test di coppia eccessiva che superano i limiti consentiti. Uno dei test più severi per i requisiti TUV, il test di impatto, ha dimostrato come il cerchio in carbonio sia estremamente sicuro oltre ai vantaggi in termini di prestazioni. Dopo un forte impatto che potrebbe rompere o frantumare una ruota in alluminio, provocando il collasso esplosivo dello pneumatico, il cerchio in fibra di carbonio consente uno sgonfiaggio lento dello pneumatico grazie alla stratificazione intelligente delle trame in fibra, consentendo al veicolo di fermarsi in modo controllato e sicuro.

Per la finalizzazione del test, la ruota è stata messa alla prova su uno dei circuiti più famosi al mondo: il Nürburgring Nordschleife.