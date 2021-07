Mercedes Sprinter, il large van con gamma diesel efficiente

Sprinter, il large van di successo di Mercedes-Benz Vans, amplia la gamma dei motori. Dalla fine dello scorso anno, infatti, lo Sprinter Furgone e la variante Autotelaio a trazione posteriore sono già disponibili con il motore diesel quattro cilindri OM654 della gamma Mercedes-Benz Cars. Tutte le altre varianti seguiranno in autunno. In questo modo il comfort di marcia a bordo dello Sprinter nel 2021 migliorerà sensibilmente.

In particolare, la generazione di motori OM654, classificata come Euro VI-E o Euro 6d secondo la norma sulle emissioni, offre un comfort più elevato in termini di rumorosità e vibrazioni.

Nello Sprinter, quindi, si viaggia immersi in un piacevole silenzio e le fastidiose vibrazioni sono state ridotte al minimo.

Alloggiamento in alluminio e pistoni in acciaio, processo di combustione con camera di combustione a gradini, rivestimento delle superfici di scorrimento dei cilindri Nanoslide per diminuire l'attrito all'interno del motore, ricircolo dinamico dei gas di scarico a vie multiple e post-trattamento dei gas di scarico in prossimità del motore: tutto questo consente livelli ridotti di consumi e basse emissioni. Essendo posizionato vicino al motore, il post-trattamento dei gas di scarico opera con una ridotta perdita di calore ed in condizioni di funzionamento vantaggiose.

A seconda della variante di trazione e carrozzeria scelta, il motore OM654 è disponibile per lo Sprinter in quattro livelli di potenza: 84 kW (114 CV), 110 kW (150 CV), 125 kW (170 CV) e 140 kW (190 CV).

Ma c'è un'altra novità: Mercedes-Benz coniuga il propulsore da 2,0 litri con il cambio automatico 9G-TRONIC. L'innesto manuale è comunque ancora possibile grazie al cambio meccanico a 6 marce. Ulteriori dettagli sull'OM654 usato nello Sprinter saranno disponibili in autunno, quando avranno inizio le vendite.

Dal 2020, inoltre, lo Sprinter è disponibile anche con trazione elettrica a batteria. L'eSprinter è in grado di coprire l'intera gamma di applicazioni della logistica urbana, a zero emissioni locali.