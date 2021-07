Opel: Zafira Life van versatile e modulare, anche elettrico

Lavoro e tempo libero: sono questi i due volti della monovolume Opel Zafira Life, il van di varie taglie versatile e modulare. Motori diesel ad alta efficienza, oppure le zero emissioni della versione elettrica con possibilità di scelta tra due livelli di autonomia, certificano la completezza dell'offerta propulsiva.

Sono trascorsi oltre 20 anni dalla prima generazione di Opel Zafira, e la quarta serie include nel nome anche il termine 'Life' come vita, quasi a voler sottolineare le valenze di questo modello pronto a soddisfare differenti esigenze. La sua offerta si sviluppa su varie taglie, con Medium e Large che spaziano da 4,95 metri a 5,30 metri, sempre con possibilità di ospitare fino a nove posti.

La versatilità dell'abitacolo poggia sulla costante di un comfort che abbraccia tanto l'utilizzo professionale, quanto quello di un tempo libero in grado di modellarsi in base alle esigenze individuali. Che si tratti di trasportare persone oppure attrezzi sportivi, Opel Zafira Life mostra una flessibilità che si traduce nel soddisfare la settimana lavorativa, contrapposta al week-end e le sue opportunità di svago.

Anche la plancia assolve importanti requisiti di fruibilità, in linea con le esigenze di una vita connessa e improntata alle regole del benessere di bordo. Opel Zafira Life offre a tutti gli occupanti analoghe opportunità, dalla luminosità che si esprime al meglio con il tetto panoramico, alla climatizzazione che raggiunge tutto l'abitacolo. I sedili configurabili su differenti posizioni permettono di modellare in continuazione l'abitacolo, sulla base di esigenze in evoluzione. Nel contempo, il trasporto dei più piccoli con seggiolino diventa ancora più facile, visto che tutti i sedili posteriori sono dotati di attacco Isofix.

La scelta dei motori aggiunge valore, puntando sull' efficienza di diesel che spaziano da 120 a 180 CV, con la possibilità di una esemplare fluidità grazie al cambio automatico AT8 ad 8 rapporti, che offre anche l'utilizzo sequenziale direttamente dal volante. Chi è già pronto a recepire la mobilità a zero emissioni, trova invece nella propulsione 100% elettrica di Opel Zafira e-Life un nuovo capitolo utile per la mobilità urbana e sfruttabile su differenti percorrenze, grazie alla batteria di trazione da 50 kW oppure 75 kW, con autonomie rispettivamente dell'ordine di 230 km e 330 km.