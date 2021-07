Volkswagen lancia aggiornamenti over-the-air per la gamma ID

Volkswagen compie un ulteriore passo in avanti nell'ottica della strategia secondo la quale intende diventare un fornitore di mobilità orientato al software: a partire da quest'estate, la marca invierà aggiornamenti software over-the-air (OTA) ai modelli della gamma ID.

La Volkswagen è il primo costruttore di volume a rendere questa tecnologia innovativa disponibile su larga scala per i suoi clienti. Il primo modello a beneficiarne sarà la ID.3: la versione più recente del software, la ID.Software 2.3, sarà inviata ai membri del First Movers Club tramite la rete dati nel mese di luglio. L'aggiornamento include correzioni e miglioramenti al funzionamento del sistema, alle prestazioni e alla semplicità d'uso. Gli aggiornamenti per le altre ID.3, le ID.4 e le ID.4 GTX seguiranno gradualmente. In futuro, la Volkswagen aggiornerà il software dei suoi modelli ID. ogni dodici settimane.

Il primo aggiornamento per i modelli 100% elettrici ID. porta con sé numerosi miglioramenti: tra di essi, funzionalità ampliate della ID. Light, funzionamento ottimizzato della sensoristica e del controllo dinamico degli abbaglianti, maggiore intuitività e modifiche al design per il sistema di infotainment, oltre a miglioramenti delle prestazioni e della stabilità complessive.

Gli aggiornamenti del software sono inviati tramite trasferimento di dati mobili, direttamente ai computer centrali ad alte prestazioni dei modelli ID. (In Car Application Server, Icas). Nelle auto basate sulla piattaforma modulare elettrica MEB, gli Icas svolgono funzioni che in passato erano distribuite tra numerose unità di controllo. La nuova architettura elettronica non è solo più potente e intelligente, semplifica anche lo scambio di dati e funzioni tra i sistemi nell'auto. Ciò permette di aggiornare fino a 35 unità di controllo tramite OTA.