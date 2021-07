Ford F-150 Raptor, arriva la versione Lego del pick-up

Il nuovo Ford F-150 Raptor 2021, svelato di recente, è ora anche in versione Lego. Il Lego Technic Raptor è disponibile per il pre-ordine e la spedizione è prevista a partire dal prossimo ottobre, pochi mesi dopo l'inizio delle consegne dell'auto reale.

Il modello Lego Raptor ha 1.379 pezzi e misura 15 cm in altezza, 42 cm in lunghezza e 17 di larghezza. I dettagli - come rivela il sito MotorAuthority - includono quattro porte apribili, un cofano e un letto del pickup apribili, sospensioni funzionanti e un piccolo motore con pistoni mobili.

Basato sul ridisegnato 2021 Ford F-150, il nuovo Raptor prevede sotto al cofano il 3,5 litri V-6 twin-turbocharged di Ford, con 450 cavalli di potenza, mentre per il 2022 - secondo quanto annunciato da Ford - arriverà un V-8.