Pneumatici estivi, vademecum per viaggiare in sicurezza

In tema di sicurezza, l'uso degli pneumatici adatti ad ogni stagione, aiuta a tutelare guidatore e occupanti del veicolo, per un viaggio all'insegna del relax e del benessere a bordo. Avere auto equipaggiate con pneumatici estivi in ​​buone condizioni aumenta la sicurezza sulle strade in estate: ecco perché occorre controllare le gomme della propria auto prima di mettersi in viaggio.Nokian Tyres, costruttore di pneumatici, ha stilato un vademecum per affrontare le vacanze in tutta sicurezza. A partire proprio dall'uso degli estivi che sono adatti a questa stagione: tra i motivi dell'utilizzo delle gomme adeguate, sicuramente il fatto che gli pneumatici estivi frenano più velocemente sul bagnato.

La differenza dello spazio di frenata su fondo stradale bagnato tra uno pneumatico invernale usurato e uno estivo in buone condizioni è di oltre 12 metri a partire dalla velocità di 80 km/h. Questo corrisponde al doppio della lunghezza di un'auto e fa una grande differenza quando occorre fermarsi all’improvviso.Inoltre gli pneumatici estivi evitano l'aquaplaning, un fenomeno pericoloso a causa del quale lo pneumatico perde il contatto con la strada quando troppa acqua si interpone tra la sua superficie e il battistrada.

Con il caldo, guidare una vettura con gli pneumatici estivi vuol dire avere un'andatura più confortevole e precisa: “Gli pneumatici estivi, invece, sono progettati per apportare sicurezza e comfort alla guida durante l’estate. Le calde strade cittadine e le autostrade roventi sono dannose per gli pneumatici invernali ma sono l'habitat naturale per quelli estivi, permettendo una guida facile, con una maneggevolezza precisa e una risposta rapida quando si gira il volante. Questo renderà la guida non solo più confortevole, ma anche più sicura in situazioni in cui è necessario effettuare manovre brusche per evitare ostacoli sulla strada", ha detto Martin Dražík, Product Manager per l’Europa di Nokian Tyres.

“Quando si tratta di cambiare le gomme, utilizzare uno pneumatico qualsiasi non garantisce una guida più sicura. Prima di sostituire gli pneumatici con quelli estivi, è importante verificarne le condizioni. - ha poi aggiunto Dražík - . Anche il controllo dell'usura irregolare e della presenza di tagli o strappi è importante prima di mettersi alla guida: non bisogna utilizzare nulla che sembri danneggiato".