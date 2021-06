Mercedes-Benz, Sindelfingen sarà campus per sistema MB.OS

Per accelerare la trasformazione verso il "digital first", Mercedes-Benz AG intende assumere circa 1.000 sviluppatori di software per fare di Sindelfingen il campus centrale per lo sviluppo del futuro sistema operativo MB.OS.

Dopo una serie di trattative, la direzione dell'azienda e il consiglio di fabbrica hanno concordato un pacchetto di norme e un nuovo contratto collettivo di lavoro integrativo che consentono a Mercedes-Benz di offrire condizioni interessanti con un'elevata flessibilità, spazio per la creatività e un alto livello di orientamento alle prestazioni. Le nuove condizioni sugli aspetti dell'orario di lavoro e della retribuzione sono adattate alle esigenze e alle richieste degli esperti di software. Inoltre verranno creati 2.000 posti di lavoro nella rete globale di R&S in centri tecnologici come Berlino, Tel Aviv, Seattle, Sunnyvale, Pechino, Tokyo e Bangalore.

Il sito Mercedes-Benz di Sindelfingen è uno degli stabilimenti di veicoli più tradizionali della Daimler AG e, come centro di competenza, è responsabile della produzione di veicoli di classe superiore e di lusso all'interno della rete di produzione globale. È anche considerato il centro di competenza leader nel mondo per la sicurezza, l'innovazione e il design.

L'accordo rafforza il ruolo di Sindelfingen come centro di sviluppo e qualificazione per gli esperti nel campo della competenza software del già esistente Mercedes-Benz Technology Center. Questo porterà a medio termine a dei cambiamenti nei profili professionali, e ai dipendenti attuali verranno offerte misure di qualificazione mirate dalla propria Tech Academy.

Queste opportunità di formazione orientate al futuro danno ai dipendenti l'opportunità di partecipare attivamente e far progredire la trasformazione verso un'azienda dove il software assume un ruolo cruciale.