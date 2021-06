DS 7 Crossback, suv su misura per esigenze di ogni cliente

Una gamma personalizzata con soluzioni 'su misura' capaci di esaltare il gusto individuale e di esprimere allo stesso tempo il concetto di raffinatezza, in contrasto all'uniformità della massa. Il suv di DS sfoggia un volto più votato all'eleganza ma anche alla sportività. Gli allestimenti Business e Grand chic puntano alla raffinatezza estrema, mentre Performance Line e Performance Line+ vogliono sottolineare il lato prestazionale.

DS Automobiles ha voluto dedicare specifiche ispirazioni a ognuno di questi mondi e dopo avere fatto la propria scelta tra Rivoli e Opera, oppure Performance Line e Performance Line+, nel catalogo delle opzioni si trova un ulteriore assortimento di tecnologie, sistemi e finiture con cui rendere DS 7 Crossback ancora più unico.

Un posto di primo piano spetta alla sicurezza, sviluppata su più livelli: protezione, motricità oppure visibilità. Una selezione di queste opzioni potrebbe includere il sistema DS Active Scan Suspension, che anticipando le asperità dell'asfalto regola automaticamente le sospensioni. Nello stesso capitolo scopriamo l'Advanced Traction Control con DS Sensorial Drive per una trazione evoluta su fondi difficili, oppure DS Park Pilot con cui la vettura effettua automaticamente manovre di parcheggio.

Anche il capitolo Light Design si presenta in maniera corposa, ad iniziare da DS Active Led Vision, con cui la notte diventa meno misteriosa e più sicura. Con DS Night Vision una telecamera a infrarossi rileva invece pedoni e animali sulla strada, migliorando la visibilità anteriore fino a 300 metri.

Uno specifico Pack Safety offre invece la possibilità di unire più sistemi, offrendo quella sicurezza estesa tanto richiesta. Si va dal monitoraggio dell'attenzione del conducente al riconoscimento della segnaletica stradale, con una versione specifica per le propulsioni E-Tense, in grado di attivare la frenata di emergenza automatica fino a 140 km/h.

Lo sviluppo della sezione comfort riguarda invece il riscaldamento e il massaggio per i sedili anteriori ed il sistema audio Focal Electra. Infine il design sottolinea molto i gusti personali dei clienti con dettagli esclusivi che vanno dalle barre al tetto (nere oppure alluminio), al tetto panoramico apribile, passando per l'orologio B.R.M. R180.