Porsche, sesta generazione di Communication Management

Arriva alla sesta generazione il sistema Porsche Communication Management che debutta quest'estate sui modelli 911, Cayenne e Panamera. Le novità più importanti comprendono integrazioni di Apple Music e Apple Podcasts nel PCM e il supporto wireless per Apple CarPlay. A ciò si aggiunge Android Auto, incluso per la prima volta, oltre all'assistente vocale Voice Pilot con funzionalità ottimizzate che consentono il riconoscimento delle istruzioni in linguaggio naturale. Il sistema di navigazione elabora più velocemente le informazioni, le visualizza in modo più chiaro e garantisce la possibilità di effettuare gli aggiornamenti software mediante la tecnologia over-the-air.

La dotazione del nuovo PCM 6.0 comprende l'integrazione di Android Auto. In questo modo, oltre agli iPhone di Apple, anche gli smartphone con sistema operativo Android di Google potranno essere collegati ai sistemi di infotainment dei modelli Porsche.

Ciò accade automaticamente non appena il telefono cellulare viene collegato al veicolo tramite cavo USB. Da quel momento, le funzioni del telefono e le app dello smartphone che non compromettono la sicurezza di guida possono essere gestite tramite il sistema PCM 6.0. I possessori di una Porsche che siano titolari di un abbonamento ad Apple Music avranno poi accesso a più di 75 milioni di brani musicali senza pubblicità, a migliaia di playlist e a proposte quotidiane a cura di esperti musicali, tramite una connessione internet a bordo gratuita per tre anni. I conducenti Porsche avranno poi anche accesso a milioni di spettacoli gratuiti sulla piattaforma Apple Podcasts.

"Siamo riusciti a coniugare l'esperienza classica della radio con la moderna esperienza dello streaming - ha dichiarato Martin Bayer, Manager Navigation & infotainment di Porsche AG - e non si tratta solo della possibilità di ascolto di contenuti audio, bensì dell'integrazione completa di Apple Music e Apple Podcasts all'interno del sistema di infotainment. Poiché Apple Music è integrato, il conducente può aggiungere un brano ascoltato in radio alla propria libreria Apple Music o, se gradisce un particolare artista alla radio, può passare a una stazione Apple Music personalizzata che riproduce solo la musica di quell'artista".

I modelli Porsche equipaggiati con il nuovo PCM 6.0 disporranno anche del supporto wireless per Apple CarPlay. Gli automobilisti possono collegare in wireless il loro iPhone e ricevere indicazioni ottimizzate sul traffico, effettuare chiamate, inviare e ricevere messaggi e ascoltare musica e podcast semplicemente toccando il display tattile o utilizzando il controllo vocale Siri, sempre restando concentrati sulla strada. Il nuovo sistema PCM 6.0 comprende anche l'integrazione di Android Auto, che permette agli smartphone con sistema operativo Android di Google di connettersi al sistema di infotainment dei modelli Porsche. Ora è sufficiente dire "Hey Porsche" e il veicolo eseguirà i comandi senza che il conducente debba togliere le mani dal volante o gli occhi dalla strada. Per esempio, se si dice "Devo fare benzina", il sistema di navigazione individua un percorso verso la successiva stazione di rifornimento. La frase "Ho freddo" alza automaticamente la temperatura nell'abitacolo. Anche i sedili massaggianti e l'illuminazione ambientale possono essere comandati in modo simile.