Peugeot 3008, a bordo i-cockpit garantisce comfort di guida

I suv continuano a registrare una inarrestabile ascesa nei principali mercati d'Europa. Guida rialzata, comfort, spazio a bordo e soprattutto capacità di affrontare ogni tipo di terreno, sono le peculiarità principali di queste vetture che continuano ad essere nelle preferenze dei clienti. Lo sa bene Peugeot che sul suo modello best-seller, il suv 3008, riesce a sintetizzare al meglio tutte queste caratteristiche abbinandole ad alcune specifiche che sono determinanti per la scelta finale dell'acquisto da parte del cliente.

Oltre al design e alla stile, infatti, ciò che diventa fondamentale, soprattutto per chi trascorre tante ore al volante, è sicuramente il comfort di guida che, anche su 3008, come per il resto della gamma Peugeot, è garantito dall'i-Cockpit, sistema che consente un'interazione 'smart', immediata e diretta tra la vettura ed il conducente.

L'Head-Up Digital Display da 12,3 pollici, completamente personalizzabile e configurabile, dispone di un pannello digitale con tecnologia "Normally Black" per una resa di alta qualità per una migliore leggibilità e contrasto.

Il nuovo touch screen centrale arriva oggi ad una dimensione di 10 pollici. Lo schermo è ad alta definizione ed è dotato di una serie di sette eleganti tasti da pianoforte - i toggles switches - che consentono l'accesso diretto alle principali funzioni di comfort: audio, climatizzazione, navigazione 3D connessa e con comando vocale, impostazioni del veicolo, telefono, applicazioni mobili e luci di emergenza. Le versioni ibride plug-in hanno un pulsante specifico che consente l'accesso al menu delle funzioni elettriche. Sulla consolle centrale, tutte le versioni dotate di motore termico (benzina o Diesel) e dotate di cambio automatico hanno ora di serie il selettore della modalità di guida che consente al guidatore di scegliere tra: Normal, Sport ed Eco.