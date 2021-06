Componenti, Marco Lovisetto alla guida di Belron Italia

Guidare la trasformazione della mobilità, focalizzarsi su nuove aree di business e nicchie di mercato, rafforzare la prossimità alla clientela: sono questi gli obiettivi sui quali si concentrerà il Business Development Manager di Belron Italia per contribuire alla crescita dell'azienda e conquistare nuove quote di mercato.

A ricoprire questa nuova posizione è Marco Lovisetto, 45 anni, da 7 anni in Belron Italia dove ha seguito in particolare lo sviluppo del brand Doctor Glass come general manager.

Il nuovo Business Development manager riporterà alla direzione Sales di Belron e lavorerà a stretto contatto con la direzione Operations.

L'introduzione di questa nuova funzione rientra nella strategia aziendale di espansione del network e sviluppo di nuove opportunità ed accordi in ambito commerciale. Un ruolo che richiede una profonda conoscenza del settore e la capacità di individuare sempre nuove aree di business.

Tra i progetti già in cantiere nell'ambito dell'allargamento della rete, lo sviluppo di corner e shop-in-shop per i brand Carglass e Doctor Glass, attraverso la finalizzazione di accordi con realtà presenti sul territorio nazionale; l'identificazione di collaborazioni che creino opportunità di business per il segmento truck; e la definizione e implementazione di un modello di business per le flotte aziendali e di noleggio, attraverso la chiusura di accordi commerciali con i clienti operanti in questi settori.

"L'introduzione di una nuova funzione dedicata allo sviluppo del business conferma la nostra volontà di puntare sul futuro, continuando ad investire sulla crescita dell'azienda in Italia - ha dichiarato Fabio Felisi, General Manager di Belron Italia.

Questa scelta è in linea con i nostri piani di sviluppo orientati a mettere a frutto tutte le potenzialità del settore".