Goodyear SightLine, pneumatici smart per l'ultimo miglio

Si chiama SightLine la nuova soluzione di pneumatici intelligenti appena lanciata da Goodyear, azienda statunitense di pneumatici affermatasi come leader anche nel settore della mobilità connessa, che rende disponibile sul mercato una tecnologia altamente efficiente e innovativa.

Una soluzione, quella offerta da SightLine, che offre numerosi importanti vantaggi: in primo luogo quello di una mobilità più sicura, dal momento che il sistema - basato sull'utilizzo di sensori e di processi di Intelligenza Artificiale - consente di monitorare costantemente una serie di situazioni e parametri fondamentali per la guida e il controllo del mezzo. Anche dal punto di vista della sostenibilità, la tecnologia permette di ridurre l'impatto ambientale, in particolare riducendo il consumo di carburante attraverso il mantenimento di un'ottimale pressione di gonfiaggio.

Un risultato in linea con l'impegno aziendale nei confronti dell'ambiente che ha portato a porre l'obiettivo di una riduzione entro il 2025 del 40% della resistenza al rotolamento e del 9% del peso dei pneumatici (rispetto ai dati iniziali del 2005), e che ha visto nel 2020 la creazione di Goodyear Ventures, un fondo da 100 milioni di dollari dedicato all'accelerazione di soluzioni future rivolte ad aumentare la sostenibilità e a semplificare i collegamenti nella vita quotidiana.

Il lancio di Goodyear SightLine (inizialmente disponibile in Nord America e in Europa) si concentra in questa prima fase sui veicoli commerciali leggeri impegnati nelle consegne dell'ultimo miglio, un segmento che sta registrando una crescita esponenziale, trainato in particolare dalla crescita dal commercio digitale, che in Italia è stata del 78% solo nel primo trimestre del 2021.

Il programma prevede che, nel corso dell'anno, Goodyear SightLine sarà poi disponibile anche per i costruttori di cui Goodyear è partner nel primo equipaggiamento e per le realtà emergenti in ambito flotte e mobilità come servizio.