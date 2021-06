Consegnato primo Ford Transit Custom plug-in refrigerato

È stato consegnato il primo Ford Transit Custom Plug-In Hybrid refrigerato, presso il FordStore e Transit Centre Ambrostore. Il veicolo con tecnologia ibrida ricaricabile assicura fino a 56 km di percorrenza in modalità 100% elettrica e grazie, all'unità endotermica 1.0 Ecoboost, utilizzata come range extender, può arrivare a superare i 500 km di autonomia.

Senza compromessi in termini di portata utile (830 grammi), volume di carico (3,9 metri cubici) e funzionalità, grazie al posizionamento sotto il pianale delle batterie agli ioni di litio da 13.6 kw, i vantaggi della tecnologia plug-in hybrid sono la possibilità di viaggiare a zero emissioni quando serve, nessuna ansia da ricarica perché il motore termico ricarica le batterie.

Grazie alla presa situata all'interno del paraurti anteriore, il Transit Custom plug-in hybrid può essere ricaricato sia con un alimentatore domestico da 240 volt e 10 amp, che permette di ottenere una carica completa in 4 ore, sia con un alimentatore industriale tipo 2 AC, che riduce il tempo a poco meno di tre ore. Inoltre, è possibile recuperare energia grazie al sistema di ricarica rigenerativa quando il veicolo decelera o frena.

Il Transit Custom plug-in hybrid consegnato a Nieddittas è allestito con la prima unità frigorifera integrata cento per cento elettrica, Kerstner e-CoolJet106, cuore pulsante della configurazione, sviluppata da Lamberet, produttore di allestimenti per la temperatura controllata, dedicata ai professionisti che operano in ambito urbano.

"La consegna del nostro Transit Custom plug-in hybrid, allestito con l'innovativa cella frigo Lamberet, a Nieddittas, azienda sarda che si sta velocemente affermando nel mondo della urban food delivery e molto sensibile al tema green, è la conferma che la strada intrapresa da Ford verso l'elettrificazione dei veicoli commerciali è vincente - ha dichiarato Marco Buraglio, responsabile divisione Veicoli Commerciali Ford Italia - Rappresenta, inoltre, il modo concreto di accompagnare le aziende verso il futuro del trasporto ecosostenibile, senza compromessi in termini di autonomie di percorrenza e capacità di carico del veicolo. Grazie agli investimenti fatti in ambito elettrificazione, nel segmento da 1 e 2 tonnellate, Ford è ancora oggi l'unico player del mercato a offrire motorizzazioni Mild Hybrid e Plug-In Hybrid".

L'allestimento Lamberet non prevede interventi di tipo strutturale sul veicolo.