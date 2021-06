Michelin, innovazione e creatività green al Movin'On Summit

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Spostare merci e persone sul mare facendo ricorso ad enormi vele gonfiabili e gestite automaticamente. Correre in pista con automobili 'calzate' con pneumatici sostenibili, realizzati usando il nero di carbone delle gomme giunte a fine vita e materiali organici recuperati come scorza d'arancia e limone, olio di girasole, resina di pino, oltre all'alluminio delle lattine.

Ecco i progetti che Michelin ha presentato all'evento Movin'On 2021 come proprio contributo per accelerare lo sviluppo della mobilità sostenibile.

La vela gonfiabile del progetto Wisamo (Wing Sail Mobility) è concepita per sfruttare il vento che è una risorsa propulsiva gratuita, universale ed inesauribile. Il rivoluzionario design permette alla nave di consumare meno combustibile ed abbassare le emissioni di CO2.

Disegnato e sviluppato in collaborazione con Michel Desjoyaux, skipper di fama mondiale, il sistema può essere installato sulla maggior parte delle navi mercantili e imbarcazioni da diporto come equipaggiamento originale oppure montato su navi già in servizio. Il raggio d'azione dell'ala è tra i più ampi ed ha una comprovata efficacia a molte andature, in special modo di bolina (sopravento) e su tutte le rotte marittime. L'albero telescopico retraibile facilita l'ingresso delle navi nei porti ed il passaggio sotto ai ponti, oltre che incrementare l'efficienza propulsiva fino al 20%.

Al Movin'On Summit 2021, Michelin ha anche annunciato l'imminente arrivo di un pneumatico racing composto per il 46% da materiali sostenibili, che andrà ad equipaggiare i prototipi a idrogeno della GreenGT Mission H24 nelle gare endurance.

L'elevata percentuale di componenti 'verdi' è stata ottenuta incrementando la quota di gomma naturale e recuperando il nero di carbone residuo dai pneumatici giunti a fine vita.

Gli altri materiali organici, sostenibili e riciclati utilizzati per la produzione di questo pneumatico, includono prodotti ad uso quotidiano come la scorza d'arancia e limone, l'olio di girasole, la resina di pino e l'alluminio recuperato dalle lattine.

"Condividiamo un valore fondamentale con Movin'On e i suoi partner, vale a dire la profonda convinzione che la mobilità e il movimento nel senso più ampio del termine sono inerenti alla vita e una fonte di progresso - ha commentato Florent Menegaux, Ad di Michelin - Le due soluzioni innovative che stiamo presentando al summit globale sulla mobilità sostenibile, offrono prove tangibili e testate in condizioni reali della nostra determinazione nel rendere la mobilità sempre più sostenibile". (ANSA).