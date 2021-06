LoJack, sbarca in Spagna la soluzione contro i furti d'auto

CalAmp, società che si occupa di soluzioni di connessione intelligente, ha annunciato il lancio di LoJack España, l'azienda iberica interamente controllata dalla capogruppo.

LoJack España introdurrà sul mercato i servizi per le auto connesse basati sul cloud CalAmp e le soluzioni LoJack di recupero dei veicoli rubati (Stolen Vehicle Recovery) per aiutare concessionari di auto e moto, assicuratori, società di noleggio, case costruttrici e imprese edili a monitorare e gestire in modo proattivo le proprie flotte e proteggersi dal furto.

La Spagna figura da sempre al terzo posto, dopo Italia e Regno Unito, tra i paesi europei con il più alto tasso di furto di veicoli. Le stime evidenziano come in Spagna vengono rubati 100 veicoli al giorno. In questo scenario LoJack España mira non solo a prevenire il furto dei veicoli, ma anche a migliorare i tassi di recupero dei veicoli rubati.

La soluzione LoJack Premium Touch, che combina la tecnologia in radiofrequenza con Gps/Gsm, fornisce a proprietari di flotte, gestori e conducenti un monitoraggio della posizione accurato e in tempo reale per supportare il recupero del veicolo. La tecnologia 'Mesh' consente, inoltre, a ciascuna auto equipaggiata LoJack di rilevare altre vetture rubate nelle vicinanze, consentendo di raggiungere un elevato tasso di recupero e tranquillizzando consumatori e aziende.

Oltre alla soluzione di recupero delle auto, LoJack España offrirà ai concessionari SmartDealer, un'applicazione che si connette con i clienti tramite LoJack Connect, l'app mobile gestita attraverso il CalAmp Telematics Cloud - CTC e la tecnologia edge computing, per fornire visibilità sulla posizione del veicolo, lo stato della batteria e i dati diagnostici dei veicoli.

Le compagnie di noleggio e di assicurazioni possono inoltre fare affidamento su CrashBoxx, il tool per la segnalazione automatica e la ricostruzione degli incidenti con la stima delle parti danneggiate.

I rapporti diretti con le forze dell'ordine locali in Spagna vengono coordinati da José Ignacio Rubio, ex direttore commerciale e marketing di Detector (ex licenziatario in Spagna di LoJack). Rubio assumerà il ruolo di Country Director per guidare LoJack España in Spagna e la futura espansione aziendale in Portogallo per portare l'intera gamma di soluzioni di CalAmp nella regione, compreso CalAmp iOn per la flotta e l'intelligence degli asset.