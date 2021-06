Navigazione TomTom GO ora disponibile su Android Auto

TomTom, lo specialista della tecnologia di localizzazione e navigazione, ha annunciato la disponibilità della sua popolare App TomTom GO Navigation su Android Auto. Una funzionalità che permetterà ora agli automobilisti che utilizzano un dispositivo Android di visualizzare e interagire con TomTom GO Navigation sullo schermo di infotainment del proprio veicolo naturalmente se compatibile con Android Auto).

TomTom GO Navigation è un 'compagno' davvero utile sulla strada. L'indicatore di corsia in movimento aiuta i conducenti a navigare negli incroci indicando quale corsia è la più indicata e quale uscita prendere. E' inoltre possibile scaricare facilmente mappe 3D dettagliate all'interno dell'App e utilizzarla all'estero, dove i costi di roaming possono essere elevati.

Con la connettività Internet, sono disponibili informazioni affidabili sul traffico TomTom e avvisi sugli autovelox.

Inoltre, la App è priva di pubblicità e non monetizza in alcun modo i dati personali degli utenti. Inoltre sono disponibili i profili Ev consentendo ai conducenti di auto elettriche e ibride plug-in di trovare facilmente i punti di ricarica a cui collegarsi.