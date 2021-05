IWC Schaffhausen e Mercedes-AMG, sodalizio high-performance

IWC Schaffhausen e Mercedes-AMG hanno presentato il Pilot's Watch Chronograph Edition "AMG".

L'orologio è l'ultimo frutto in ordine di tempo della partnership che lega la manifattura di orologi di lusso svizzera e la casa automobilistica tedesca dal 2004.

Il primo Pilot's Watch Chronograph IWC in titanio è alimentato dal movimento di manifattura IWC calibro 69385 e presenta un quadrante in fibra di carbonio. IWC ha presentato la nuova edizione nel corso di un webcast con il ceo di IWC Christoph Grainger-Herr, il ceo di Mercedes-AMG Philipp Schiemer e il pilota Maro Engel, rispettivamente testimonial e pilota dei due brand.

La collaborazione di lunga data tra la manifattura orologiera di lusso svizzera e il brand di auto sportive Mercedes-AMG si fonda su valori comuni quali la ricerca della perfezione tecnica e di una qualità senza compromessi.

Il Pilot's Watch Chronograph Edition "AMG" (Ref. IW377903), realizzato in materiali tecnici derivati dal mondo delle auto, è il primo Pilot's Watch Chronograph IWC da 43 mm a esibire il calibro di manifattura IWC 69385, nonché il primo Pilot's Watch Chronograph con cassa in titanio, un materiale estremamente leggero e resistente ai graffi.