Mini, in campeggio ma con la tenda sopra il tetto

Una vacanza in campeggio, ma con una tenda sopra la MINI. Con il periodo delle vacanze in avvicinamento, la casa del gruppo BMW propone una serie di equipaggiamenti della gamma MINI Original Accessories, compresa una tenda da tetto, per trasformare le sue Cooper SE Countryman ALL4 in una flotta 'camper' dal piglio 'green'. Grazie alla trazione integrale specifica per l'ibrido e a una potenza di 162 kW/220 CV, la MINI Cooper SE Countryman ALL4 è attrezzata in modo ideale per le escursioni in campagna. Con il pacchetto ALL4 Trim o Classic Plus, l'equipaggiamento viene completato, tra le altre funzioni, dai mancorrenti sul tetto. Una tenda da tetto può essere quindi facilmente montata con l'apposito portatutto.

Allo stesso modo, la MINI Cooper SE può essere equipaggiata con un alloggio notturno mobile. La compatta a propulsione puramente elettrica è l'unico modello ad essere equipaggiata anche con mancorrenti sul tetto. Con l'aggiunta del sistema portapacchi corrispondente nella gamma MINI Original Accessories, si è quindi pronti a partire. Grazie al profilo aerodinamico ottimizzato della carrozzeria, la tenda sul tetto, nel suo guscio, non limita il temperamento della MINI Cooper SE da 135 kW/184 CV, che scatta da ferma a 100 km/h in 7,3 secondi.

La tenda può essere montata in pochi secondi. Dopo aver rimosso il bloccaggio di sicurezza sull'alloggiamento, la struttura della tenda si solleva automaticamente con l'aiuto di molle a gas. Gli otto pioli della scala di alluminio pieghevole possono essere montati altrettanto rapidamente. All'interno, ci sono due comode brandine per il riposo notturno.

Durante il caldo estivo, le aperture possono essere tirate su senza che gli insetti entrino, grazie alle zanzariere. Sacchi a pelo, bagagli e provviste per lunghi viaggi in campeggio per due persone possono essere riposti nel bagagliaio della MINI Cooper SE, che può essere ampliato da 211 a 731 litri dopo aver reclinato lo schienale del sedile posteriore. Più capacità di carico ancora, quella della MINI Cooper SE Countryman ALL4, con le sue cinque porte, cinque posti a sedere completi e un volume del bagagliaio da 405 a 1 275 litri.