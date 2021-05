Citroën Ami, tutti i kit per una urban car 'tailor made'

Citroën Ami si distingue non solo per il suo design unico e per la capacità di essere flessibile e versatile per ogni utilizzo urbano, ma anche e soprattutto per la possibilità di personalizzazione. Una possibilità che consente ai possessori della urban car di realizzare un esemplare tailor made, fatto su misura per tutte le esigenze.

Per la personalizzazione, i clienti si possono rivolgere al sito Mister Auto, un portale di e-commerce di accessori e ricambi, una cui sezione è completamente dedicata ad Ami -100% ëlectric.

Attraverso il portale si possono acquistare e ricevere direttamente a domicilio gli accessori e i ricambi di Ami -100% ëlectric, a cominciare dai Pack di personalizzazione per trasformare Ami -100% ëlectric in My Ami Orange, My Ami Grey, My Amy Khaki, My Ami Blue.

Ogni Pack comprende diversi elementi decorativi, come ad esempio stickers adesivi, copricerchi e tappetini ed altri elementi funzionali come la rete centrale di separazione, le reti di contenimento per le portiere, vani portaoggetti sul cruscotto, gancio per borsa lato passeggero, supporto per smartphone, connect box Dat@Ami per connettere lo smartphone ad Ami.

Il montaggio di ogni elemento viene spiegato attraverso tutorial che guidano passo per passo alla personalizzazione di Ami -100% ëlectric. Inoltre, sul portale è possibile acquistare anche un elemento singolo, scegliendo dal catalogo tra i 150 articoli dedicati.

È anche possibile acquistare alcuni componenti per il comfort, come lo specchietto retrovisore interno, il kit vivavoce o la tendina parasole, oppure l'adattatore per poter ricaricare Ami anche da colonnina di ricarica pubblica.