Ford Power Up, gli aggiornamenti software sono over the air

Una serie di aggiornamenti del software over the air, capaci di offrire ai conducenti di un'auto Ford un'esperienza di guida di livello superiore. La casa dell'Ovale Blu ha presentato il software Ford Power-Up che migliorerà la qualità degli aggiornamenti in auto, oltre a introdurre nuove funzionalità.

Grazie al Power-Up, la tecnologia di aggiornamento software wireless, guidare un veicolo sempre aggiornato sarà la consuetudine per i clienti dell'Ovale Blu. I primi aggiornamenti per chi possiede Mustang Mach-E in Europa daranno un'accelerazione alla trasformazione avviata su oltre 6 milioni di veicoli in circolazione a livello globale con connettività avanzata e modem integrato.

Questi veicoli identificano le preferenze dei clienti e i problemi del veicolo, che gli ingegneri Ford traducono in miglioramenti di qualità e funzionalità forniti attraverso Ford Power-Up.

''Gli aggiornamenti del software Ford Power-Up arriveranno rapidamente a milioni di persone - ha affermato Mark Harvey, direttore, Enterprise Connectivity, Ford Europa - . Abbiamo investito in una tecnologia più fluida in modo che gli aggiornamenti possano avvenire mentre si dorme, rendendo il prossimo viaggio un'esperienza sempre migliore''.

Il sistema prevede aggiornamenti wireless semplici e veloci, che aiutano a migliorare funzionalità, qualità ed esperienza. In grado di aggiornare la maggior parte dei moduli del computer del veicolo - più di 110 sui modelli di alta gamma - questi aggiornamenti possono contribuire a migliorare l'esperienza dei clienti, riducendo la necessità di interventi.

Molti aggiornamenti saranno invisibili ai clienti, grazie alla piattaforma tech in grado di procedere all'installazione di gran parte del nuovo software in background. Inoltre saranno abilitati dalla tecnologia SYNC.

Per gli aggiornamenti che, invece, richiederanno il riavvio, Ford inviterà i clienti a programmarli in orari convenienti, ad esempio, durante la notte.

I clienti Mustang Mach-E in Europa riceveranno il Ford Sketch - indicato come Note nel menu del veicolo - per disegnare con il touchscreen e cimentarsi in semplici passatempi mentre il suv è parcheggiato. Inoltre, i clienti continueranno a ricevere nuove features aggiornate nelle prossime settimane, tra cui: Remote Vehicle Setup e Trip Logs che consentono ai clienti Mustang Mach-E di utilizzare il FordPass per impostare le preferenze del profilo, comprese tutte le pre-impostazioni della radio e di inviare nel cloud i dati durante il monitoraggio dell'utilizzo della batteria e altri dettagli di guida in ogni viaggio; aggiornamenti SYNC di nuova generazione che riguardano navigazione, riconoscimento dei comandi vocali e miglioramento compatibilità con Apple CarPlay.