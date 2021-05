Kia Service, nuova app per richieste di assistenza

Un nuovo servizio app per Kia che introduce il suo 'Kia Service'. Operativa tramite Google Voice Assistant, la nuova app è stata sviluppata con l'obiettivo di agevolare le richieste di assistenza, rendendole immediate e facili. Questo nuovo servizio si avvale di Google Voice Assistant e Facebook Messenger, ed è un nuovo modo per entrare in contatto con Kia e il reparto di assistenza sul territorio.

La nuova app permette ai clienti di richiedere informazioni sui servizi e anche sull'ubicazione, utilizzando i comandi vocali, semplicemente dicendo "Ehi Google, parla con Kia Service" su qualsiasi dispositivo abilitato con Google Voice Assistant. I clienti possono utilizzare l'app per richiedere indicazioni sul service più vicino in base alla loro posizione e ricevere risposte alle domande più comuni, come i termini di garanzia e gli intervalli di manutenzione.

Tutti i dati vengono aggiornati da Kia a livello centrale tramite cloud per garantire agli utilizzatori informazioni puntuali e precise sulla rete di assistenza. Gli aggiornamenti in tempo reale consentono inoltre ai clienti di ricevere offerte speciali in base alle promozioni legate ai servizi, con risposte direttamente sul loro smartphone.

"Il nostro obiettivo - ha commentato Jason Jeong, Presidente di Kia Europe - è introdurre prodotti e servizi innovativi che soddisfino i nostri clienti. Utilizzando l'Assistente vocale di Google "Kia Service", i nostri clienti possono ora richiedere informazioni sui servizi in qualsiasi momento". L'app Google Voice Assistant 'Kia Service' è stata sviluppata congiuntamente da Kia Europe e Kia Ireland e il servizio è operativo attualmente in Irlanda, su qualsiasi dispositivo abilitato con Google Voice Assistant.