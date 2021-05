Green Check Up, sicurezza e risparmio grazie a manutenzione

La manutenzione della propria auto è uno dei passaggi fondamentali non solo in materia di sicurezza ma anche per tenere sotto controllo consumi ed emissioni. Una vera e propria mission per il gruppo Daimler che, entro il 2039, attraverso la strategia Ambition 2039, punta ad offrire ai propri clienti un'esperienza di guida CO2 neutral, coinvolgendo anche impianti produttivi e fornitori.

A sostegno di questo impegno verso la sostenibilità, scende in campo Customer Services di Mercedes-Benz con la campagna Green Check Up: un invito a tutti i clienti con vetture di anzianità superiore a quattro anni ad usufruire di una serie di controlli gratuiti sullo stato della propria automobile, con uno sconto di 100 euro a fronte di interventi con un costo superiore a 300 euro.

La campagna, valida fino al 31 luglio 2021, interessa diverse aree della vettura: pneumatici, motore, sistema di climatizzazione, luci e cristalli.

Il check pneumatici verifica la pressione, la profondità del battistrada e l'usura laterale, oltre all'integrità di pneumatici e cerchi e l'idoneità della copertura rispetto alla stagione di utilizzo.