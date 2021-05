Jeep in Usa lancia primo kit sollevamento per Wrangler 4xe

Jeep Performance Parts ha presentato il primo kit di sollevamento (cioè un insieme di pezzi che aumenta di 5 cm l'altezza libera da terra) per la nuovissima Wrangler 4xe 2021. Si tratta di un importante debutto nel campo degli accessori per off-road, perché permette di intervenire il totale sicurezza su un modello elettrificato ibrido plug-in com'è appunto la Wrangler 4xe. Questo kit, che permette di ampliare le qualità in off-road di questo iconico modello Jeep, affianca una lunga lista di parti speciali che Jeep e Mopar - la società nata nel 1937 per offrire servizi, ricambi e assistenza clienti - hanno messo a punto espressamente per Wrangler 4xe.

"Con il primo kit di sollevamento per un veicolo elettrico ibrido plug-in - ha commentato Jim Morrison, vicepresidente,Jeep Brand North America - Jeep Performance Parts di Mopar offrirà ai proprietari della nuova Jeep Wrangler 4xe 2021 l'opportunità di amplificare le capacità 4x4 e il divertimento di guida con il suv più capace, tecnicamente avanzato ed ecologico. Anche 2021 Wrangler 4xe - ha ricordato Morrisone - è Trail Rated con assali anteriori e posteriori rigifi, un ripartitore di coppia 4x4 a due velocità, una sospensione completamente articolata e 30 pollici di capacità di guado nell'acqua".

Proposto in Usa a 1.495 dollari, il primo kit di sollevamento per un veicolo ibrido plug-in include quattro molle, quattro ammortizzatori Fox, bracci di controllo inferiori anteriori, collegamenti stabilizzatori anteriori e posteriori, paracolpi anteriore e posteriore, vari elementi di fissaggio e il badge JPP, il tutto consegnato in una cassa di legno personalizzata e riutilizzabile, caratterizzata dal logo Jeep Performance Parts.