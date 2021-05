Cupra Formentor, in gamma nuovi motori plug-in e benzina

Cupra Formentor amplia la gamma con nuovi propulsori ibridi plug-in e benzina. Si tratta di un powertrain ibrido plug-in da 201 CV e due nuovi motori a benzina da 2,0 litri.

Il suv del brand sportivo debutta con un più economico powertrain ibrido plug-in e due nuovi motori a benzina 2.0 litri a quattro cilindri, con 187 CV o 242 CV.

La nuova versione più economica della Formentor PHEV ha un prezzo di partenza di circa 41mila euro e presenta lo stesso propulsore a quattro cilindri da 1,4 litri della Volkswagen Golf e-Hybrid. Il sistema affianca il motore a benzina ad uno elettrico da 114 CV e un pacco batterie da 12,8 kWh, per una potenza combinata di 201 CV e 330 Nm di coppia.

A piena carica, la nuova Formentor e-Hybrid può anche coprire circa 60 km con la sola energia elettrica. Una ricarica completa richiede 3,5 ore se collegata a una wallbox da 3,6kW AC.

La nuova gamma a benzina 2.0 litri quattro cilindri della Formentor si apre con una variante da 187 CV, il cui prezzo parte da 36.800 euro. A seguire un modello da 242 CV, con un prezzo di partenza di 39mila euro. Entrambi usano lo stesso cambio automatico e lo stesso sistema di trazione integrale, anche se con specifiche leggermente differenti. Il modello più economico è disponibile solo negli allestimenti entry-level V1 e V2 della Cupra, mentre la variante da 242 CV è disponibile esclusivamente nelle specifiche VZ1.

Il modello più economico della linea Formentor ha un prezzo di partenza di 31mila euro ed è alimentato dal motore a benzina 1,5 litri quattro cilindri turbo del Gruppo Volkswagen.

Disponibile con un cambio manuale a sei velocità come standard (optional DSG a sette velocità). Al centro della line-up del suv, c'è il Formentor eHybrid 245 VZ2 ibrido plug-in: prezzo a partire da 46mila euro e stesso propulsore a benzina quattro cilindri da 1,4 litri, il motore elettrico e la batteria da 13 kWh dell'ultima Volkswagen Golf GTE. L'ammiraglia Formentor ha un prezzo a partire da 45mila euro e dispone di un più potente motore a benzina a quattro cilindri da 2.0 litri, con 306 CV e 400 Nm di coppia.

La gamma Formentor è strutturata in base al motore scelto dall'acquirente. All'interno, l'abitacolo dispone di sedili sportivi, volante multifunzione, pad di ricarica wireless e controllo del clima a tre zone, insieme al quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e sistema di infotainment da 12 pollici.