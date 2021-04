Ford Ion Park, pressing su ricerca e sviluppo batterie

Ford ha annunciato la realizzazione di nuovo centro globale di eccellenza dedicato alla produzione di batterie, il Ford Ion Park.

"Stiamo già aumentando la produzione di veicoli completamente elettrici in tutto il mondo" ha affermato Hau Thai-Tang, Chief Product Platform and Operations Officer di Ford. "Investire di più in ricerca e sviluppo nell'ambito delle batterie - ha proseguito - ci aiuterà ad accelerare i processi che consentiranno di fornire ai nostri clienti un numero maggiore di veicoli elettrici a costi inferiori".

Il team del Ford Ion Park sta esplorando nuove opportunità di integrazione e innovazione in tutti gli aspetti della catena del valore, dalle miniere al riciclo, lavorando con tutti i team all'interno di Ford, inclusi gli esperti del nuovo Ford Battery Benchmarking and Test Laboratory, il Ford Customer Service Division e diversi fornitori e partner strategici.

Il team del Ford Ion Park è già operativo. Inoltre, un laboratorio di apprendimento integrato da 185 milioni di dollari, dedicato allo sviluppo, al test e alla costruzione di celle e pacchi batterie, aprirà nel sud-est del Michigan alla fine del prossimo anno. Avrà al suo interno apparecchiature di ultima generazione per la progettazione e la produzione di elettrodi, celle e pacchi batterie e utilizzerà una tecnologia all'avanguardia per sperimentare nuove tecniche di produzione che consentiranno a Ford di realizzare progetti avanzati di celle e pacchi batterie prodotti con materiali innovativi.

A guidare il team del Ford Ion Park, in qualità di direttore, è stato scelto Anand Sankaran, che vanta un'esperienza trentennale in Ford e nel campo delle batterie e dell'elettrificazione (compresa l'esperienza acquisita nel suo attuale ruolo di Electrified Systems Engineering Director). Il team garantirà che le batterie siano ottimizzate per le diverse tipologie di clienti.

Il nuovo Ford Battery Benchmarking and Test Laboratory di Allen Park, nel Michigan, aiuterà inoltre a testare e identificare le celle batterie e i prodotti chimici giusti per alimentare la crescente gamma di veicoli elettrici Ford.

Il centro specializzato, aperto alla fine dell'anno scorso, dispone di 150 aule per i test e 325 aree dedicate al lavoro di sviluppo. Con un investimento di 100 milioni di dollari e una superficie di quasi 19.000 metri quadrati, il laboratorio ha già analizzato più di 150 tipi di celle batterie.