Mercedes: elettrici e funzionali, van a prova di allestitori

Dal trasporto di merci a quello di persone, anche con ridotta capacità motoria, fino ad arrivare ad i mezzi di pronto intervento. I van Mercedes-Benz, con allestimenti specifici per i diversi settori, vengono utilizzati in tutti i campi economici e sociali in cui è fondamentale disporre di un veicolo affidabile e versatile.

Mercedes-Benz Vans ha voluto ribadire la propria leadership nella mobilità elettrica attraverso la sua nuova strategia mirata a convertire tutte le serie alla trazione elettrica, con l'obiettivo finale di garantire affidabilità, qualità ed ottimizzazione del costo totale di proprietà (TCO). Allestitori e clienti possono già scegliere tra quattro van a propulsione elettrica: eVito, eSprinter, eVito Tourer ed EQV. L'anno prossimo il nuovo Citan sarà disponibile con trazione elettrica a batteria, allargando così la gamma di prodotti elettrici di Mercedes-Benz Vans al segmento degli small van.

Perseguendo l'obiettivo di creare un valore per il cliente ancora maggiore in futuro, Mercedes-Benz Vans ha sviluppato l'Electric Versatility Platform, che costituisce la base per l'eSprinter di nuova generazione, la cui produzione è in programma per la seconda metà del 2023 a Charleston, Düsseldorf e Ludwigsfelde. I requisiti sono stati definiti in stretta collaborazione con i clienti durante il processo di sviluppo: con tre batterie e numerose varianti di allestimento, dal furgone al telaio, l'eSprinter di nuova generazione è il compagno perfetto praticamente per qualsiasi attività, non solo in Europa ma, ad esempio, anche negli Stati Uniti ed in Canada.

Rispetto all'attuale eSprinter, l'autonomia risulterà più che raddoppiata a seconda della configurazione, con un incremento della capacità di carico fino al 50%, e perfino oltre con la sovrastruttura furgonata.

La sostenibilità è un principio guida fondamentale per Mercedes-Benz, e la produzione dell'eSprinter di nuova generazione avrà un bilancio di CO2 neutro. Mercedes-Benz Vans mira ad assumere la leadership nella mobilità elettrica e nella digitalizzazione, ridefinendo gli standard per il futuro. Le competenze e gli investimenti esistenti nella costruzione di veicoli commerciali si concentrano infatti su trazione elettrica e nuove tecnologie. I prodotti di nuovo sviluppo saranno progettati coerentemente con propulsione elettrica a batteria.

Gli eVan della Stella offrono una base affidabile e versatile per permettere agli allestitori specializzati di sviluppare soluzioni specifiche di settore. L'eVito attrezzato per il trasporto di merci refrigerate, l'eVito Tourer convertito per il trasporto di persone a mobilità ridotta, l'eSprinter Pharma e l'eSprinter ambulanza per il trasporto di pazienti sono la dimostrazione dell'ampia gamma di allestimenti consentita dai van Mercedes-Benz a emissioni locali zero.

I requisiti di allestimenti ed attrezzature sono infatti diversificati quanto i settori in cui vengono impiegati. Le sfide più impegnative sono rappresentate principalmente dall'alimentazione elettrica per la refrigerazione del carico e dalla cura dei pazienti, nonché dal peso delle sovrastrutture e degli allestimenti in termini di carico utile e peso totale a terra.

Due prototipi basati sull'eSprinter di nuova generazione mostrano agli allestitori le soluzioni che potrebbero essere possibili in futuro: il concept eGrocery per il trasporto di prodotti alimentari ed il concept CEP per le consegne nei servizi di corriere, consegne espresso e pacchi.

L'Electric Versatility Platform annunciata a dicembre 2020 è la base per la prossima generazione dell'eSprinter. Con il concetto modulare costituito da un modulo anteriore per i componenti ad alto voltaggio, un modulo nel sottoscocca per la batteria ad alto voltaggio ed un modulo posteriore con asse posteriore azionato elettricamente, l'eSprinter di nuova generazione consente una versatilità decisamente maggiore nello sviluppo e nella progettazione di allestimenti diversi.