Pneumatici, da maggio nuove etichette EU

Con il mese di maggio arriveranno anche le nuove etichette EU che renderanno più semplice il confronto tra pneumatici. L'Europa sarà la prima regione al mondo ad introdurre l'uso dell'etichetta relativa all'aderenza sul ghiaccio per gli pneumatici. Inoltre, sarà applicato il simbolo di aderenza sulla neve e un codice QR, che consentirà di avere un ampio database europeo. La modifica entrerà in vigore il primo maggio e l'obiettivo delle nuove etichette è quello di aiutare i clienti a confrontare i diversi pneumatici e guidarli verso scelte più sicure ed ecocompatibili. Le etichette degli pneumatici verranno rinnovate in tutta l'Unione Europea. Le nuove etichette saranno obbligatorie sugli pneumatici prodotti dopo il mese di aprile 2021 e inizieranno gradualmente ad apparire sugli pneumatici in vendita. Gli pneumatici all-season, estivi e invernali non chiodati venduti all'interno dell'UE hanno ottenuto le prime etichette UE nel 2012. Finora, il requisito dell'etichetta è stato applicato agli pneumatici per autovetture, SUV e furgoni e le informazioni necessarie includevano la resistenza al rotolamento, l'aderenza sul bagnato e il rumore esterno di rotolamento. Adesso le etichette stanno cambiando e le informazioni devono includere anche l'aderenza su neve e ghiaccio, inoltre le precedenti classificazioni sono state rinnovate e un codice QR sarà aggiunto all'etichetta.

Questo requisito non si applica agli pneumatici invernali chiodati. "In pratica, l'aderenza sul bagnato è l'opposto dell'aderenza sul ghiaccio - ha affermato Matti Morri, Technical Customer Service Manager di Nokian Tyres - e solitamente, svilupparne una riduce l'altra. Gli pneumatici progettati per l'Europa centrale enfatizzano le caratteristiche richieste sulle strade libere, mentre il simbolo dell'aderenza sul ghiaccio indica che lo pneumatico funziona davvero e resta sicuro nelle difficili condizioni invernali nordiche. Raccomandiamo di non utilizzare pneumatici progettati per l'Europa centrale in condizioni per le quali non sono stati concepiti". Anche gli pneumatici per autocarri e autobus avranno le etichette. Il nuovo sistema di etichettatura potrebbe guidare la scelta degli pneumatici per le attività commerciali, poiché i requisiti si estenderanno agli pneumatici per autocarri e autobus, mentre finora le etichette sono state utilizzate solo nei materiali di marketing. Questi pneumatici non avranno tuttavia il simbolo dell'aderenza sul ghiaccio.