DS9 E-Tense, sicurezza garantita dal sistema Drive Assist

Quando i sistemi di assistenza alla guida aiutano il conducente, aumentando la sicurezza a bordo, e consentendo di vivere - allo stesso tempo - un'esperienza rilassante e senza stress al volante. Per DS questo comfort di guida, che garantisce un livello di sicurezza al top, si traduce nel sistema Drive Assist, previsto anche a bordo della nuova ammiraglia DS9 E-Tense. L'auto rimane sulla carreggiata seguendo le indicazioni del guidatore, sotto il costante controllo del sofisticato sistema, in grado di intervenire autonomamente.

La possibilità di sfruttare tecnologie autonome per la sicurezza aggiunge valore all'esperienza di guida, mettendo al riparo dagli eventi che circondano la vettura, durante ogni trasferimento stradale.

Il sistema sfrutta una serie di captatori, in grado di posizionare con precisione l'auto sulla carreggiata agendo sullo sterzo. Un controllo che segue sempre le scelte del guidatore e che si mostra efficace fino a 180 km/h, con la sua capacità di regolare velocità e traiettoria per una serenità costante.

La gestione della velocità passa da un regolatore adattativo abbinato al sistema di arresto dei motori.

Questo sistema consente di gestire le condizioni di guida tipiche degli ingorghi stradali, con la vettura che si riavvia automaticamente dopo un tempo di arresto inferiore a tre secondi. In caso di arresto più lungo, la semplice pressione di un pulsante o del pedale dell'acceleratore permette di riavviare DS 9 E-Tense e rendere di nuovo operativo il sistema DS Drive Assist.

Le telecamere di bordo sono efficaci nel riconoscere sia le linee continue, sia quelle tratteggiate. Le differenti condizioni vengono analizzate costantemente confrontando le immagini ed in questo modo viene mantenuta la vettura in carreggiata seguendo la posizione stabilita dal guidatore.

Operativo da 0 a 180 km/h, il sistema è efficace già da 30 km/h, mentre per riprendere il controllo della traiettoria è sufficiente tenere fermo il volante, oppure attivare gli indicatori di direzione per il cambio di corsia.