Volvo e DiDi, nuovo accordo per guida autonoma

Volvo e DiDi Autonomous Driving, insieme per la guida autonoma. La casa automobilistica svedese e la sezione dedicata alla guida autonoma di Didi Chuxing, hanno firmato un accordo di collaborazione strategica sui veicoli a guida autonoma da utilizzare nella flotta di prova di DiDi.

Volvo Cars fornirà a DiDi una serie di XC90 dotate dei necessari sistemi di backup per funzioni quali sterzata e frenata e collaborerà con DiDi Autonomous Driving per integrare il software e l'hardware aggiuntivi necessari per renderle completamente idonee alla guida autonoma. Le XC90 saranno le prime vetture a montare DiDi Gemini, la nuova piattaforma hardware per la guida autonoma di DiDi Autonomous Driving, e in futuro saranno utilizzate per il servizio di ride-hailing nella rete di DiDi.

I sistemi di backup integrati e le caratteristiche di sicurezza delle XC90, uniti all'avanzato sistema di guida autonoma di DiDi, permetteranno alle auto di circolare senza autisti di supporto nell'ambito dei servizi di robotaxi. Partendo dall'accordo di oggi, Volvo Cars e DiDi Autonomous Driving puntano a instaurare una partnership a lungo termine, mentre DiDi continua a espandere le sue flotte di prova autonome in Cina e negli Stati Uniti e incrementa le attività nell'ambito dei servizi di robotaxi. In quanto piattaforma tecnologica di mobilità condivisa leader nel mondo, DiDi si avvale di una vasta esperienza nel funzionamento della rete e della sua grande banca di dati sulla guida nel mondo reale per sviluppare servizi commerciali di trasporto autonomo in collaborazione con le case automobilistiche più importanti del mondo. Nel 2020, Volvo Cars ha fornito a DiDi delle Volvo XC60 da utilizzare nel primo programma pilota di robotaxi svoltosi a Shanghai. Gli abitanti di alcune zone di Shanghai potevano prenotare corse in robotaxi tramite l'app DiDi ed essere trasportati in auto con guida autonoma, che venivano monitorate da un autista di supporto e da un ingegnere. "Questa collaborazione strategica con DiDi Autonomous Driving è un'ulteriore conferma della nostra ambizione di diventare il partner di riferimento per le principali società di ride-hailing del mondo - ha dichiarato Håkan Samuelsson, amministratore delegato di Volvo Cars - e abbinando il programma di robotaxi di DiDi, in costante espansione, con le nostre auto sicure, realizziamo le premesse per creare fiducia tra i consumatori nei confronti del ride-hailing con vetture a guida autonoma".