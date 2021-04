Renault Kangoo: stile da vettura, abitabilità da multispazio

Miglior abitabilità della categoria a livello di sedili posteriori con tre veri posti; oltre 49 litri di vani portaoggetti accessibili, tra cui il cassetto scorrevole Easy Life; un bagagliaio generoso da 775 litri, nella top 3 della categoria, estensibile fino a 3.500 litri con l'ampio pianale piatto; barre da tetto innovative e ben quattordici nuovi dispositivi di assistenza alla guida di serie, per una maggiore sicurezza.

Sono questi punti di forza del nuovo Renault Kangoo, il van che dai suoi esordi - nel 1997 - ad oggi ha conquistato il cuore dei francesi proponendo spazio, volume e modularità.

La nuova versione del multispazio mantiene la sua ingegnosità, con il pianale piatto e le barre da tetto innovative, che lo differenziano dalla concorrenza, ma aggiunge di serie gli equipaggiamenti di sicurezza più recenti.

Prodotto nello stabilimento Renault di Maubeuge, in Francia, Kangoo sarà commercializzato da giugno 2021, in Europa e sui mercati internazionali (in Italia a partire da luglio).

Il design esterno attrattivo dalle linee atletiche intende conquistare nuovi clienti, provenienti in particolare dal mondo delle monovolume, e tornare così nella Top 3 in Europa.

''Nuovo Kangoo registra una crescita del mix, uscendo dal mondo delle furgonette per ergersi agli standard delle autovetture.

Con quel suo design distintivo, le famiglie non potranno che essere orgogliose di prendere il volante di Nuovo Kangoo'' ha sottolineato Jean-Louis Wiedemann, direttore commerciale Furgonette/ Multispazio del Gruppo Renault.