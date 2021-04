Magna eBeam, soluzione 'facile' per elettrificare i pick-up

Con grande tempismo rispetto alla colossale iniziativa da 174 miliardi di dollari annunciata dal presidente Usa Joe Biden in tema di elettrificazione, il colosso austriaco delle forniture e della fabbricazione conto terzi Magna ha fornito maggiori dettagli sulla sua nuova tecnologia e-Beam che potrebbe rappresentare un elemento centrale nell'adeguamento del segmento light truck ai nuovi indirizzi sulla eco-mobilità.

Permettendo facilmente il passaggio dalla propulsione con motore termico a quella 100% elettrica o ibrida plug-in, eBeam di Magna offre alle Case costruttrici la possibilità di elettrificare i loro pick-up e van senza sacrificare capacità di carico e funzionalità, il tutto senza stravolgere il progetto dei veicolo e nemmeno le linee di produzione.

Progettato specificamente per la transizione di pick-up e veicoli commerciali leggeri da soluzioni con motori termici a sistemi ibridi o completamente a batteria, eBeam - che è scalabile - si integra con le architetture esistenti, senza richiedere di riprogettare sospensioni, telaio o sistemi frenanti. "Sappiamo che gli assali sono elementi fondamentali per un light truck - ha detto Tom Rucker, presidente di Magna Powertrain - e siamo entusiasti di aver sviluppato il primo miglioramento significativo per i ponti ad assale rigido in oltre 100 anni di storia di questo elemento".

Previsto con potenze comprese tra 120 kW e 250 kW, e-Beam mette a disposizione delle Case costruttrici tre varianti: motore singolo con rapporto di trasmissione singolo: motore singolo con rapporto di trasmissione a due velocità e, infine, doppio motore, con rapporto di trasmissione singolo e controllo della distribuzione della coppia con torque vectoring.

Per supportare la trazione integrale elettrica nei light truck, Magna offre anche diverse soluzioni di trasmissione complete che incorporano un sistema di trazione elettrica nella parte anteriore del veicolo, inclusi software e controlli avanzati per una perfetta integrazione.

Azienda tecnologica con focus sulla mobilità Magna h più di 158.000 dipendenti nel mondo, 342 impianti di produzione e 91 centri di sviluppo, ingegneria e vendita in 27 Paesi.