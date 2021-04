Lamborghini Huracán Evo, completo controllo auto con Alexa

Automobili Lamborghini migliora l'offerta di servizi connessi - navigazione, comfort, sicurezza, intrattenimento - nella gamma Huracán Evo.

Lamborghini Connect integra nuovi servizi "peace of mind" che vanno a completare le funzionalità già esistenti in vettura relative alla ''Connected Navigation'' e al ''Entertainment'': il report sullo stato del veicolo e le funzioni di Geofencing, come il controllo in remoto della velocità, del perimetro di movimento della vettura e il controllo in modalità ''Valet'' sono ora accessibili tramite la connessione all'App Lamborghini Unica. Infine gli aggiornamenti del Lamborghini Infotainment System (LIS) sono ora disponibili da remoto, in modalità "over the air".



Lamborghini è la prima casa automobilistica a integrare Amazon Alexa per il completo controllo dell'auto. Amazon Alexa Integration affiancherà Apple Carplay, Android Auto e Web Radio sui modelli Huracan MY21 equipaggiati con l'opzione ''Smartphone Interface e Connected Services''. Nella Huracán Evo i conducenti possono regolare funzioni come il clima, l'ambient light e il riscaldamento dei sedili, nonché controllare la navigazione, le telefonate e l'intrattenimento con il semplice comando vocale "Alexa", rimanendo quindi concentrati sulla strada.

Alexa è anche integrata nel sistema LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata) nella Huracán Evo a trazione integrale. Un semplice comando vocale accede in tempo reale al feedback sulle dinamiche di guida della vettura tramite la schermata LIS, come la distribuzione della coppia, il Lamborghini Dynamic Steering (LDS) e il controllo della trazione.

La funzione Alexa consente inoltre di connettersi con altri dispositivi supportati da Alexa: con un comando vocale, i conducenti possono controllare i varchi di accesso all'abitazione, i termostati e i sistemi di illuminazione domestici direttamente dalla loro Lamborghini.

Lamborghini Connected semplifica l'aggiornamento di tutte le funzionalità di Alexa nel tempo, tramite aggiornamenti periodici del software "over the air". La funzione è disponibile nella maggior parte dell'Europa e del Nord America, dove anche Alexa è disponibile, con ulteriori mercati a partire dal 2022.

Anche i proprietari delle attuali Huracán Evo possono usufruire dei nuovi servizi connessi: tutte le funzionalità di Lamborghini Connected possono essere aggiornate da metà aprile, gratuitamente, presso i concessionari Lamborghini autorizzati.