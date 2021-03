Nissan, guida sicura e musica aiutano a viaggiare sereni

Una guida sicura e l'ascolto di una buona musica aiutano a intensificare l'armonia tra conducente e passeggeri. Ci sono invece comportamenti, come l'uso del telefono alla guida, che possono generare discussioni e creare tensioni all'interno dell'abitacolo. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Nissan su un campione di 2.000 persone tra Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito. Agli intervistati è stato chiesto quali sono i comportamenti peggiori quando si è al volante, il 72% ha risposto l'uso del telefono e l'invio di messaggi, seguito dal sorpasso pericoloso (59%) e il mancato rispetto della distanza di sicurezza (55%).

È stato poi chiesto quali sono le cause di discussioni tra guidatore e passeggeri. I risultati hanno confermato come i comportamenti ritenuti non opportuni siano le principali cause di tensione e disagio tra le persone a bordo. Anche qui al primo posto l'utilizzo del telefono o l'invio di messaggi da parte di chi guida (45%), seguono i sorpassi pericolosi (39%), le frenate all'ultimo istante (35%), le frenate brusche e immotivate (33%) e il mancato rispetto della distanza di sicurezza (32%).

Per garantirsi un viaggio tranquillo gli automobilisti europei ricorrono spesso alla tecnologia. Il 37% usa sistemi di navigazione digitali. Per il 34% sono importanti i sistemi di sicurezza come il cruise control intelligente, seguono il vivavoce (33%) e i sistemi di assistenza alla guida (32%).

La ricerca ha evidenziato anche gli aspetti ritenuti più importanti dagli automobilisti per viaggiare tranquilli e senza stress. Guida sicura (59%) e buona musica (55%) sono citati come elementi irrinunciabili per una piacevole esperienze a bordo. Il 50% di guidatori e passeggeri europei attribuisce un ruolo prioritario alla musica per il buon umore, mentre per il 32% è fondamentale concordare a priori una playlist, superando per importanza anche la ricerca di un parcheggio comodo (24%).

Emergono anche elementi relativi alle comodità a bordo, ecco che sedili confortevoli sono importanti per il 62% degli intervistati, seguiti da un abitacolo spazioso per il 43%.

Dai risultati dell'indagine è possibile concludere che le tecnologie avanzate per il comfort e la sicurezza sono un valido strumento per garantire la serenità a bordo delle vetture e prevenire ragioni di conflitto. È inoltre opportuno adottare piccoli accorgimenti che favoriscono l'armonia fra guidatore e passeggeri, come ad esempio pianificare e condividere gli spostamenti, scegliere insieme una playlist quale colonna sonora del viaggio, guidare sempre con la massima prudenza, fare sufficienti pause in caso di lunghi viaggi.

Per quanto riguarda la tecnologia, Nissan Juke offre un'ampia gamma di soluzioni che rendono più facile sia muoversi in città che affrontare lunghi viaggi. Il sistema ProPilot assiste il guidatore in fase di accelerazione, frenata e sterzata, mantenendo la distanza di sicurezza dal veicolo che precede, frenando la vettura fino a fermarla per poi ripartire automaticamente (per vetture con cambio automatico), come ad esempio nel caso di traffico lento. Il nuovo sistema di infotainment NissanConnect grazie all'integrazione con gli smartphone permette di effettuare e ricevere chiamate in vivavoce in tutta facilità e sicurezza. La compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto permette anche ai passeggeri di gestire messaggi e telefonate. Sempre tramite smartphone, e grazie all'hotspot In-Car Wi-Fi(2), i passeggeri possono gestire la musica a bordo, direttamente dall'autoradio di serie o via Internet.